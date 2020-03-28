В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 28 марта

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Столбик термометра в Москве поднялся до +17,2 °С, что является абсолютным температурным рекордом для 28 марта.
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 28 марта
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Сегодня в столице к 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +17,2 °С, что является абсолютным рекордом этого дня за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений», — приводит РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Уточняется, что предыдущий рекорд для 28 марта был зафиксирован в 2007 году. Тогда воздух в столице прогрелся до +15,3 °С.

Ранее стало известно, что в Москве побит пятый дневной температурный рекорд за март.

Однако с 30 марта Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в столице.

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