В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 28 марта

Столбик термометра в Москве поднялся до +17,2 °С, что является абсолютным температурным рекордом для 28 марта.

«Сегодня в столице к 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +17,2 °С, что является абсолютным рекордом этого дня за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений», — приводит РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Уточняется, что предыдущий рекорд для 28 марта был зафиксирован в 2007 году. Тогда воздух в столице прогрелся до +15,3 °С.

Ранее стало известно, что в Москве побит пятый дневной температурный рекорд за март.

Однако с 30 марта Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в столице.