Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в ближайшие дни

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в ближайшие дни.

В беседе с Newinform он заявил, что суббота, 28 марта, станет последним тёплым днём в этом месяце.

«Проходит холодный фронт, поэтому уже в воскресенье ожидается +1…+3 ˚С и мокрый снег. Причём такая погода, скорее всего, будет всю следующую неделю», — отметил Колесов.

Он сообщил, что температура будет постепенно повышаться, но всё равно окажется в районе +5 ˚С.

Также стало известно о резком похолодании в Тверской области. Об этом информирует tverigrad.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Неблагоприятные погодные явления ожидаются с 29 по 31 марта. Так, в ночь на понедельник температура понизится до -2...+3 ˚С, в ночь на вторник — до -6 ˚С.

Ранее сообщалось об усилении ветра в некоторых районах Оренбуржья до 15—19 м/с.