Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в ближайшие дни

Короткая ссылка
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в ближайшие дни.
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в ближайшие дни
  • РИА Новости

В беседе с Newinform он заявил, что суббота, 28 марта, станет последним тёплым днём в этом месяце.

«Проходит холодный фронт, поэтому уже в воскресенье ожидается +1…+3 ˚С и мокрый снег. Причём такая погода, скорее всего, будет всю следующую неделю», — отметил Колесов.

Он сообщил, что температура будет постепенно повышаться, но всё равно окажется в районе +5 ˚С.

Также стало известно о резком похолодании в Тверской области. Об этом информирует tverigrad.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Неблагоприятные погодные явления ожидаются с 29 по 31 марта. Так, в ночь на понедельник температура понизится до -2...+3 ˚С, в ночь на вторник — до -6 ˚С.

Ранее сообщалось об усилении ветра в некоторых районах Оренбуржья до 15—19 м/с.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить