В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 29 марта

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Столбик термометра в Москве поднялся до +17,4 °С, что является абсолютным температурным рекордом для 29 марта.
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 29 марта
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

«Рекорд побит сегодня в Москве. В 2007 году он был +16,5 °С — это за все 142 года метеонаблюдений. Сегодня, 29 марта, зафиксировано +17,4 °С, но не исключено, что она ещё подрастет. Вчера тоже побит был рекорд, но завтра уже точно будет не до рекордов», — приводит РИА Новости слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Ранее сообщалось, что в Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 28 марта.

В то же время с 30 марта Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в столице.

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