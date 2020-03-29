В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 29 марта

Столбик термометра в Москве поднялся до +17,4 °С, что является абсолютным температурным рекордом для 29 марта.

«Рекорд побит сегодня в Москве. В 2007 году он был +16,5 °С — это за все 142 года метеонаблюдений. Сегодня, 29 марта, зафиксировано +17,4 °С, но не исключено, что она ещё подрастет. Вчера тоже побит был рекорд, но завтра уже точно будет не до рекордов», — приводит РИА Новости слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Ранее сообщалось, что в Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 28 марта.

В то же время с 30 марта Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в столице.