Мурашко рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о влиянии климатических факторов на распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
  • © Robert Michael/dpa
  • globallookpress.com

«Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня», — цитирует РИА Новости Мурашко.

При этом, по его словам, температура в настоящее время в Москве «недостаточная, чтобы остановить распространение коронавируса».

«Для него оптимальным режимом является температура в пределах 6—8 °С, поэтому говорить о том, что сегодня климатические факторы способствуют инактивации вируса, пока нельзя», — добавил министр.

Ранее Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.

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