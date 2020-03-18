«В силу неопределённости»: Евровидение-2020 отменено из-за коронавируса

Проведение 65-го конкурса «Евровидение» перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Пока неясно, перенесутся ли на год вперёд прошедшие отбор артисты и будет ли в таком случае у музыкантов возможность представить другие конкурсные песни. Решение Европейского вещательного союза об отмене шоу в беседе с RT уже прокомментировали российские музыкальные продюсеры. Напомним, что Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno.

Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе 65-го песенного конкурса «Евровидение» с 2020 на 2021 год из-за ситуации с распространением коронавируса.

В EBU подчеркнули, что в последние две недели изучили множество альтернативных опций проведения конкурса.

«В силу неопределённости, вызванной распространением COVID-19 по всей Европе, а также ограничений, введённых правительствами стран-вещателей и властями Нидерландов, Европейский вещательный союз вынужден принять трудное решение и признать, что провести конкурс вживую, как планировалось, нельзя. Мы очень гордимся тем, что конкурс песни «Евровидение» ежегодно на протяжении 64 лет объединял зрителей, и мы, как и миллионы поклонников по всему миру, крайне опечалены тем, что в мае его провести не удастся», — говорится в официальном аккаунте конкурса в Twitter.

Отмечается, что организаторы конкурса и власти Роттердама продолжат диалог о возможности проведения Евровидения в 2021 году.

«Просьба относиться к ситуации с пониманием, пока мы прорабатываем последствия этого беспрецедентного решения, и спокойно ожидать новостей, которые последуют в ближайшие дни и недели», — добавили организаторы конкурса.

«Всё сделали правильно»

Данную ситуацию в беседе с RT уже прокомментировал заслуженный артист России, продюсер Игорь Матвиенко. Он подчеркнул, что поддерживает решение EBU об отмене конкурса.

«Евровидение — это, наверное, последнее, о чём хочется думать в такой ситуации... Наверное, правильно отменили. Фриковый пир во время чумы. Это немножко странно», — подчеркнул Матвиенко.

В свою очередь, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также полагает, что в связи с отменой Евровидения «ничего страшного не произошло».

«Никаких потерь в человеческом плане нет. Но, конечно же, жалко ребят, которые настроились, записали песню. Да и шанс на победу в этом году был как никогда велик», — сказал Пригожин.

При этом отмену песенного конкурса как «очень печальное» событие в беседе с RT охарактеризовала музыкальный продюсер и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская.

«Самое обидное, что у них (Little Big. — RT) был не просто шанс, а шанс выиграть. Ребята устроили флешмоб, они на первом месте во всех чартах. Это был большой шанс на победу. Но в Голландии действительно очень плохая обстановка, как и во всей Европе. Конкурс привёл бы к большим рискам, так что это решение правильное. Российским конкурсантам придётся менять песню, но за год Little Big (сочинит) не менее прекрасную композицию для участия», — заявила она.

© Eurovision Song Contest

В то же время телеведущая Лера Кудрявцева решение EBU назвала очевидным и нормальным.

«Всё сделали абсолютно правильно. Раз во всём мире объявлена пандемия, необходимо закрывать массовые мероприятия и зрелища для того, чтобы вирус быстрее покинул нашу планету. Так что я за подобное решение», — пояснила она RT.

Конкурсанты — 2021

Пока не известно, «перенесутся» ли на год вперёд прошедшие отбор артисты и будет ли в таком случае у музыкантов возможность представить другие конкурсные песни.

Если состав исполнителей останется прежним, помимо российской рейв-группы Little Big на конкурс в следующем году отправятся представители 40 стран — среди них Исландия, Кипр, Молдавия, Северная Македония, Австралия и многие другие.

От хозяев конкурса, Нидерландов, выступает уроженец Суринама, соул-исполнитель Жангю Макрой с песней Grow. Принимавший конкурс в прошлом году Израиль представит певица эфиопско-еврейского происхождения Эден Алене. Её композиция Feker Libi написана на английском, арабском, амхарском (государственный язык Эфиопии) с элементами иврита.

Дуэт из Белоруссии VAL выступает с песней на родном языке — «Да вiдна». От Украины на Евровидение поедет коллектив Go_A, исполняющий народную музыку на электронных инструментах.

13 марта, позже большинства участников, свою песню представила певица Атена Манукян из Армении. Она исполнит композицию Chains On You на английском языке. Манукян стала победительницей национального отбора, который проходил в прямом эфире армянского телевидения. Решение принимало международное и местное жюри, а также голосовавшие по смс телезрители.

В 2020-м в Евровидении отказались участвовать две европейские страны. В ноябре стало известно, что своего представителя на Евровидение не отправит Венгрия: по мнению СМИ, данное решение может быть обусловлено политикой Будапешта по продвижению традиционных ценностей — а конкурс не раз обвиняли в пропаганде гомосексуализма.

Также от участия отказалась Черногория: её вещатель отозвал заявку из-за финансовых трудностей. К слову, музыканты из Черногории выходили в финал конкурса всего дважды.

Массовая отмена мероприятий

17 марта стало известно, что в связи с пандемией коронавируса переносится Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Даты его проведения будут объявлены позднее.

Также по теме Uno для Роттердама: группа Little Big представила песню для Евровидения 12 марта в программе «Вечерний Ургант» состоялась премьера клипа на песню Uno, с которой российская рейв-группа Little Big выступит на...

«В связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, переносится», — пояснили в пресс-службе ММКФ.

На неопределённый срок из-за коронавируса перенесён бал Института костюма Met Gala, который по традиции ежегодно проводится в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Национальная ассоциация кинотеатров приняла решение об отмене выставки CinemaCon; фестиваль Canneseries перенесён с марта на октября 2020 года. Отменён Международный телевизионный рынок MIPTV в Канне.

Примечательно, что организаторы Каннского кинофестиваля пока не огласили решение об отмене или переносе мероприятия — на предыдущей неделе президент смотра Пьер Лескюр заявил, что придерживается позиции «умеренного оптимизма». Впрочем, он также подчеркнул, что, если ситуация не улучшится, фестиваль отменят.