«Хоть что-то позитивное на фоне коронавируса»: танцор-пухляш из клипа Little Big едет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе на песню Uno группы Little Big, поедет на Евровидение, сообщил музыкальный коллектив. В социальных сетях эту новость восприняли преимущественно положительно. Вместе с тем формулировка сделанного группой заявления довольно туманна и нельзя утверждать, что Красилов действительно выйдет на сцену, а не только будет поддерживать группу из зала. Ранее в интернете появилась петиция с просьбой отправить танцора на песенный конкурс вместе с коллективом.

Танцор Дмитрий Красилов едет на Евровидение-2020 вместе с рейв-группой Little Big, которая будет представлять Россию на песенном конкурсе. Об этом сообщается в официальных социальных сетях коллектива.

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — говорится в сообщении.

Эта новость обрадовала большинство комментаторов. Многие подчёркивают, что не зря подписывали петицию с просьбой отправить Красилова в Роттердам (свои подписи под ней оставили почти семь тысяч человек). Другие называют заявление Little Big «лучшей новостью дня».

«Хоть что-то позитивное на фоне новостей о коронавирусе», — отмечает одна из пользовательниц «ВКонтакте».

Некоторых, впрочем, теперь интересует, вместо кого Красилов отправится на Евровидение — по правилам песенного конкурса, на сцене могут находиться максимум шесть человек.

«Лучше уж солистку «Ленинграда» оставить дома. Она имеет самое малое отношение к группе. Если уж не пустят семерых на сцену, то пусть шесть человек поют под трансляцию танца пухляша на весь экран», — фантазируют юзеры.

Как и всегда, у решения выпустить артиста на сцену оказались противники. Так, один из пользователей «ВКонтакте» подчёркивает, что считает присутствие Красилова на сцене излишним.

«В клипе Дима уместен, но для сцены состав подобран очень грамотно. Соня и Ильич одни не вытянут трек. Музыченко, Флорида и Лисов — хороший бэк. Они там нужны! У Музыченко так вообще несколько партий в песне. Без бэк-вокала мы не сможем нормально спеть. Чуваку на синтезаторе, думаю, тоже микрофон пристегнут, итого четыре бэка + Ильич и Соня. Споют как надо! Танец Димы можно пустить на экране. Либо взять его с собой, но пусть танцует в лайф-зоне», — пишет один из участников дискуссии в группе Little Big «ВКонтакте».

© Eurovision Song Contest

У многих комментаторов резонно вызвала вопросы расплывчатая формулировка, которую использовал коллектив, сообщая о решении взять Красилова в Роттердам.

«Он просто поедет с вами или будет выступать на сцене? Это разные вещи», — подчёркивает один из юзеров.

«В качестве кого? В составе делегации? Будет в грин-руме сидеть просто или выступит?» — вопрошает другой.

«Главное, чтобы не просто в качестве поддержки», — отмечает третья.

Интернет-пользователи также призывают поклонников Little Big не радоваться раньше времени, поскольку Евровидение могут отменить из-за пандемии коронавируса.

В начале марта сообщалось, что представителям организатора — Европейского вещательного союза — запретили путешествовать, поскольку у одного из них обнаружили коронавирус.

Кроме того, в Нидерландах на данный момент запрещены общественные мероприятия, рассчитанные более чем на 100 человек. Ограничения будут действовать по крайней мере до 6 апреля. Таким образом, организаторам пришлось отказаться от ежегодного концерта участников, который был запланирован на 4 апреля.

По поводу самого конкурса, который должен пройти в середине мая, решение будет принято позже. Рассматриваются разные форматы мероприятия, при этом некоторые эксперты призывают провести его в интернете.

Кто такой Дмитрий Красилов?

Актёр и танцор Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске (Алтайский край). Танцами начал заниматься ещё в детстве, освоил разные стили. В 2016 году окончил Алтайский государственный институт культуры в Барнауле.

В 2017-м Красилов принял участие в четвёртом сезоне шоу «Танцы на ТНТ». Тогда же он снялся в клипе группы «Сансара» на песню «Почему ты танцуешь так мало?» вместе с Сергеем Дружко и выступил в Высшей лиге КВН с командой «Радио Свобода» (сейчас выступает в московской команде «Тверской бульвар»). К слову, в Заринске Красилов является ведущим и членом жюри городской Открытой молодёжной лиги КВН.

До клипа Little Big Красилов также успел сняться в нескольких художественных проектах: он появляется в эпизодах сериалов «Ивановы-Ивановы», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», «Скорая помощь 2», «Дылды», «Толя-робот» и некоторых других. Также артиста можно увидеть в ряде рекламных роликов различных компаний.

На данный момент самым масштабным проектом, в котором участвовал Дмитрий Красилов, является фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение», где начинающий актёр снялся в эпизодической роли сотрудника «Ростелекома».