«Мы такие правильные, прилизанные и не хулиганим»: как публика встретила конкурсную песню Little Big для Евровидения

12 марта российская рейв-группа Little Big представила полную версию песни Uno, с которой музыканты отправятся на конкурс «Евровидение» — 2020, а также клип на эту композицию. Несмотря на популярность исполнителей и позитивную реакцию публики на их участие в конкурсе, новая песня понравилась далеко не всем. Многие считают, что композиция Uno — скучная и чересчур «нормальная» по сравнению с предыдущими хитами группы. Впрочем, есть и те, кто рассчитывает, что благодаря эпатажу российские исполнители покажут в Роттердаме хороший результат.

12 марта в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале состоялась премьера полной версии композиции Uno, с которой группа Little Big представит Россию на 65-м конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. Сразу после релиза на телевидении видео появилось в интернете и вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Многих зарубежных слушателей премьера разочаровала. Они называют песню «не оправдывающей надежд» и отмечают, что у группы есть композиции на порядок лучше. Некоторые решили, что песня просто слишком «нормальная» для группы Little Big.

«Люди считают, что Россия победит… что?!!! Простите, но мы точно слушали одну и ту же песню? На какой планете это может победить…», — прокомментировал композицию один из пользователей Twitter. В своём мнении он был не одинок.

«Ооооох! Песня Little Big для «Евровидения–2020» меня разочаровала. Единственные, за кого я точно буду болеть, — это Латвия и Украина. Похоже, в этом году на Евровидении не ожидается ничего особенного», — предсказал ещё один зритель.

Многие поклонники творчества Little Big согласились, что Uno — не самая сильная песня из репертуара коллектива, но подчеркнули, что она всё равно подходит для Евровидения.

Песня отвечает стилю музыкантов; тем более, по мнению некоторых, у конкурентов композиции — не лучше.

«Первые впечатления: забавно и странновато, как всегда у Little Big. Должен сказать, я большой фанат их музыки и, честно говоря, они могли бы подобрать песню получше, ну да ладно. В любом случае, этот год (на Евровидении. — RT) слабоват» — заявил один из комментаторов.

Некоторые пользователи сошлись во мнении, что песня разнообразит программу конкурса и не даст зрителям заскучать.

«Песня буквально только что появилась, и, честно говоря, я считаю, в целом им определённо удалось найти верный баланс. Её звучание очень характерно для Little Big, но в то же время она явно писалась специально для «Евровидения». Я бы даже сказал, что по меркам Little Big песня довольно сдержанная», — комментирует слушатель из Великобритании.

«Ничего страшного, если, по мнению некоторых, песня Uno похожа на однообразное месиво, но я не понимаю, когда её называют ужасной или недостойной принимать участие в конкурсе. Лично я нахожу её довольно забавной. По крайней мере, Little Big не дадут публике заскучать» — отметил его единомышленник.

«Почему все удивляются участию в «Евровидении» Little Big с песней Uno? — комментирует слушательница из Ливерпуля. — Не понимаю комментариев, мол, «они так не похожи на других». Это не так. Все участники одинаково плохи или хороши (в зависимости от вашей точки зрения). Всё в точности совпало с моими ожиданиями… Не знаю, чего ещё вы ожидали от поп-рейв-группы, исполняющей несерьёзные танцевальные прилипчивые песни, кроме этого… C Uno вы именно это и получили. Песня мне не особо нравится, но думаю, она приятно разнообразит подборку композиций на конкурсе этого года».

Есть и такие, кто пока не определился со своим отношением к представленной песне.

Can't decide if I hate this or if its wonderfully bonkers, 🤔 🇷🇺 Russia's Eurovision 2020 song released: Little Big – "Uno" https://t.co/xRLGMSuGEL#Eurovision#ESC2020#OpenUp via @eurovisionwld — Ross Hogarth (@HogarthRoss) March 12, 2020

В то же время, многие зрители остались абсолютно довольными премьерой.

«Быть может, утром я об этих словах пожалею, но прямо сейчас, вечером, песня Uno российской группы Little Big мне кажется лучшей в мировой истории», — поделился своими эмоциями один из пользователей Twitter.

«Высылайте помощь: кажется, я слушаю песню Little Big уже около часа. Думаю, за это время я прослушала её уже раз 30. Она прекрасна. Это то, чего я жду от «Евровидения» — рассказала поклонница конкурса из Аргентины.

Ещё один зритель предположил, что весь направленный в адрес Little Big негатив связан исключительно со страхом перед сильными конкурентами: «Вижу, что люди поносят песню Little Big Uno как худшую песню, которую они слышали в жизни. Думаю, они просто чувствуют конкуренцию и понимают, что у их фаворитов нет против Little Big ни единого шанса».

Некоторые пользователи Twitter составляют собственные рейтинги композиций, заявленных к участию в Евровидении. В личных топах Россию включают как минимум в десятку.

My top 11. It's always Italy holding the first place, always. pic.twitter.com/xhJfCGTmlO — dahl on fire 🇮🇹🇬🇪🇱🇹 (@dahlvision) March 12, 2020

Есть и другие, более шуточные рейтинги, в которых у российской группы не менее высокие результаты.

«Если Little Big действительно выступят на Евровидении с песней Uno Dos Cuadro, то впервые с 2009 года Россия войдёт в мой личный топ-10 ржунимагу», — пошутил один из пользователей.

Другой юзер был более лаконичен и проиллюстрировал своё отношение к песне кадром из известного ситкома.

Интересно, что в новой композиции и клипе слушатели нашли множество отсылок к творчеству других поп-музыкантов, в числе которых как ретро-исполнители — ABBA, Aqua и Toy-Box, так и современные группы.

«Кто знал, что Little Big питают слабость к танцевальному баблгам-попу? У них такая ностальгическая песня. В духе тех, что в пору расцвета жанра могли бы исполнить Aqua, Toy-Box или Chipz. Эй, может, участникам голосования в этом году такая музыка тоже придётся по душе», — говорится в одном из комментариев.

Сходство песни Uno с мелодиями группы Aqua отметили и другие пользователи.

«Я в восторге: так похоже на группу Aqua! И да, мы, старичьё (те, кто старше 32 лет), росли на подобной музыке, так что эта песня, без сомнения, победит… Россия — победитель «Евровидения–2020», — утверждает слушательница из Аргентины.

Россияне отреагировали на премьеру клипа преимущественно позитивно. В комментариях на YouTube и в Instagram клип собрал немало восторженных отзывов. «Танцующий мужик просто огонь! На 1 место однозначно! Трек зачёт»; «Я захотела купить себе клёш и танцевать с ними, помогите», — пишут русскоязычные зрители.

Пользовательница Twitter описала свои впечатления от клипа в форме популярного мема. «Знаете, весь клип Little Big выглядит так: Мы пришли сюда, чтобы поднять вам настроение и выиграть Евровидение. Как видите, настроение мы вам уже подняли», — написала она.

С ней солидарны и другие авторы. Также некоторые пользователи считают, что победу коллективу может принести их специфический стиль.





little big буквально взяли и порвали евровидение заранее потому что они единственные не пытались как-то показать исКоннУю натуру страны а просто сделали интересный и запоминающийся трек для шоу

чисто глоток свежего воздуха среди наделенных "особым" смыслом треков#Eurovisionpic.twitter.com/zKUgRWt8sx — эрикнесса | reveal (@ericnessa_) March 13, 2020

Другие, опять же, сочли Uno менее яркой композицией, чем предыдущие хиты коллектива. «Где-то на уровне Arriba, с Faradenza и рядом не стоит, к сожалению», — отметил поклонник творчества группы в комментариях на официальной странице Instagram.

«Я вот заметила стёб, ага, типа мы такие правильные, прилизанные и не хулиганим», — поделилась пользовательница платформы.

Некоторые комментаторы признались, что изменили своё мнение в процессе просмотра: «Сначала подумала , что как-то слабенько в этот раз. Потом захотела послушать ещё... И теперь я не могу оторваться», — заявила посетительница страницы Евровидения на YouTube.

Даже те, кому номер не понравился, оценили его потенциал. «Если честно, то клип так себе, но песня быстро заедает. Надеюсь, вы на конкурсе забахаете просто невероятную постановку. Удачи!», — пишут в Instagram.

Часть поклонников коллектива выразила радость за группу независимо от результатов конкурса. «Мне понравилось то, что Little Big не изменили своему стилю. Выиграем мы или поиграем, я считаю, что все будут безумно рады видеть эту группу там. И это все равно круто, что они представят нашу страну в этом году», — подчёркивают в Twitter.

«Выиграть нам не дадут, но в пятёрку попадём», — предположил пользователь Instagram в комментариях к записи Little Big о премьере клипа.

Зрительница YouTube посоветовала не придавать большого значения результатам конкурса, а просто насладиться выступлением группы которое, по её мнению, выгодно отличается от большинства номеров последних лет.

«Это Лазарев трясся над победой, а «Литлы» едут просто отжигать! Наконец-то это не баллада, а что-то новое для России на Евровидении! Горжусь Little Big! От каждой строчки в песни, каждого движения в клипе, все сделано и придумано ими!» — отметила она.

В соцсетях также вспомнили, как Софья Таюрская отрицала участие песни Uno в Евровидении, и высказали предположение о новых мистификациях.

Так или иначе, клип уже выложен на официальном канале конкурса, и прогнозы букмекеров пока не столь оптимистичны, как настроения поклонников. По данным портала Eurovision World, российская группа находится на пятой позиции. По мнению букмекеров, вероятность их победы — 7%. Первые четыре места занимают Болгария, Литва, Швейцария и Исландия. 3 марта Little Big занимали третью строчку.