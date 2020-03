«Прикол вышел из-под контроля»: вокалисты Little Big рассказали, как попали на Евровидение

В пятницу, 13 марта, гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале стали вокалисты рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская. Участники коллектива, который представит Россию на Евровидении-2020, рассказали, как попали на конкурс (в частности, что не рассчитывали на положительный результат) и в течение пяти дней подготовили клип. По словам музыкантов, о решении оргкомитета отправить в Роттердам Little Big они узнали лишь немногим раньше остальных россиян — 2 марта.

13 марта гостями шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале (помимо Павла Воли) стали Илья Прусикин и Софья Таюрская — участники рейв-группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме.

В ходе программы Прусикин и Таюрская помогли ведущим — Ивану Урганту и Дмитрию Хрусталёву — разучить движения конкурсной композиции Uno и прошли викторину «Насколько хорошо вы знаете Евровидение». При этом Ильич угадал правильный ответ на вопрос «Сколько раз звучит слово La в песне победительницы Евровидения-1968, испанской певицы Массиель?» (137 раз), чем вызвал радость аудитории.

Кроме того, артисты рассказали, как попали на Евровидение.

«В прошлом году мы реально отсылали песню с надеждой попасть туда. В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню — всё равно нас не возьмут, — признался Прусикин. — И тут так получилось, что Киркорова уже нет там, нам ответили. Получается, что прикол вышел из-под контроля».

Также выяснилось, что об избрании своей кандидатуры коллектив узнал менее двух недель назад.

«Нам 2 марта говорят: «Ребята, вы едете на Евровидение. Вам нужно всего-то записать песню и сделать клип», — объяснил вокалист.

Песня у Little Big уже была — они придумали её на отдыхе и не привязывали к конкурсу. Но, чтобы довести дело до конца в кратчайшие сроки, музыкантам «пришлось попотеть». Весь процесс занял пять дней.

«Мы были в аду. Были в аду», — отметил Прусикин.

«Заводной ритм на фоне плаксивых баллад»

О том, что Россию на Евровидении в 20202 году представит группа Little Big, стало известно 2 марта. Новость была позитивно принята как знаменитостями, так и обычными зрителями. Многие отмечали высокое качество музыки исполнителей, а также запоминающиеся мотивы и их весёлые, эпатажные образы. Обычно подобный набор играет на руку участникам Евровидения и практически гарантирует высокие результаты. Ряд российских музыкальных продюсеров сразу же предположили, что группа Little Big станет фаворитом конкурса.

На следующий день после объявления в сети появился 15-секундный отрывок из новой песни Uno, в котором уже узнавались латиноамериканские мотивы и слышался зажигательный ритм. При этом Софья Таюрская тогда заверила поклонников, что этот фрагмент якобы не имеет отношения к конкурсу.

Полная версия песни должна была появиться 9 марта, поскольку в этот день истекал срок подачи заявок на участие композиций в конкурсе. В итоге песня Uno вместе с клипом была представлена на три дня позже. При этом видео быстро стало самым популярным среди всех роликов, представленных участниками 2020 года, набрав десять миллионов просмотров чуть более чем за сутки.

По мнению поклонников группы, а также некоторых деятелей культуры, новая композиция получилось не такой удачной, как уже известные песни коллектива.

«У Little Big есть потрясающие суперхиты, и мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой «боевичок». Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости», — заявила продюсер Яна Рудковская в беседе с ТАСС. Однако она не отказалась от мнения, что группа станет фаворитом конкурса.

В свою очередь, критик Артур Гаспарян отметил, что песня «рефлектирует на все тренды, требования и стандарты того, что называется «евровидийным номером». По его мнению, Little Big не станет победителем, однако выступление наверняка будет «заметным», цитирует Гаспаряна ТАСС.

Иосиф Пригожин, напротив, считает, что Little Big вполне может занять первое место. «Шансы на победу очень велики, классный трек. Модно сделано, всё очень «вкусно» и очень хорошо. Мне нравится», — приводит его слова РИА Новости.

Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с ТАСС также предположил, что Little Big может устроить флешмоб прямо во время конкурса в Роттердаме. По его мнению, песня Uno выгодно отличается от остального репертуара конкурса: «У них есть заводной ритм, который может их выгодно выделить на фоне всех плаксивых баллад, которыми обычно изобилует Евровидение», — подчеркнул Легостаев.

Также 13 марта Little Big запустили новый танцевальный челлендж. Музыканты выложили в TikTok видео по мотивам клипа Uno и предложили зрителям повторять движения. Флешмоб получил название #Unovisionchallenge. Осенью 2018 года музыканты организовали подобный челлендж после выхода клипа Skibidi. Тогда видео со специфическим танцем записали тысячи пользователей.

Рейв-группа Little Big появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге. Она стала известна после сетевого релиза клипа Every Day I’m Drinking. Вскоре после музыкантов пригласили выступать на разогреве у хип-хоп группы Die Antwoord.

Первый альбом Little Big — With Russia From Love — вышел в марте 2014 года. Впоследствии группа выпустила ещё три альбома и более 20 клипов, высоко оценённых как российскими, так и зарубежными зрителями. В числе главных хитов Little Big — Skibidi, Go Bananas, Faradenza, Lolybomb и другие. Клипы на эти композиции собрали более чем по 50 млн просмотров на YouTube.