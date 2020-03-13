Uno для Роттердама: группа Little Big представила песню для Евровидения

12 марта в программе «Вечерний Ургант» состоялась премьера клипа на песню Uno, с которой российская рейв-группа Little Big выступит на Евровидении-2020. О том, что коллектив будет представлять Россию на юбилейном, 65-м музыкальном конкурсе, который пройдёт в Нидерландах в мае текущего года, стало известно в начале марта. Группа, появившаяся в 2013 году, на данный момент стала одним из самых успешных отечественных проектов: к примеру, клип на трек Skibidi набрал более 350 млн просмотров.

12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале был представлен клип российской группы Little Big на композицию, с которой коллектив выступит на Евровидении-2020 в Роттердаме. Песня называется Uno.

Как участники коллектива сообщали ранее, композиция была написана ещё в январе, без расчёта на участие в конкурсе.

Песня исполняется на английском языке с элементами испанского в припеве. Артисты обещали, что конкурсная композиция будет «с бразильским оттенком», и в мелодии действительно угадываются латиноамериканские мотивы.

О том, что Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», стало известно 2 марта 2020 года.

На следующий день 15-секундный отрывок песни Uno появился на YouTube.

К слову, ранее премьера песни ожидалась 9 марта, когда истекал срок подачи заявок на участие композиций в конкурсе. По неназванным причинам дату перенесли, однако санкций не последовало, так как коллектив представил все необходимые материалы организаторам.

Little Big — российская музыкальная группа, выступающая в жанре рейв и основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Группа стала известна российским слушателям после того, как 1 апреля 2013-го коллектив выложил на YouTube клип Everyday I’m Drinking (сегодня у него более 23,5 млн просмотров).

Первое выступление артистов состоялось 2 июля 2013 года на концерте южноафриканской группы Die Antwoord, где российские музыканты исполнили несколько песен на разогреве у именитых коллег.

Дебютный альбом группы With Russia From Love вышел 17 марта 2014 года. С этого момента коллектив начинает регулярные турне по России и Европе.

Группа известна своими эпатажными саркастическими клипами на провокационные темы.

«Каждый клип — приключение, каждый раз к нам прирастают новые люди, готовые рубиться до последнего», — отметила одна из режиссёров видеороликов Little Big Алина Пязок.

Клип на песню Big Dick вошёл в число самых известных и выиграл международную премию Berlin Music Video Awards в категории Most Trashy. В видео в ироничном ключе обыгрывается сексуальная тематика, которую часто эксплуатируют современные продюсеры.

Ещё одним ярким примером провокационного творчества группы стал клип на песню LollyBomb (2017), в котором артисты сделали недвусмысленную отсылку к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. По сюжету ролика корейский диктатор влюбляется в ядерную ракету. На престижном фестивале Global Film Festival Awards, прошедшем в 2018 году в Лос-Анджелесе, видео было отмечено наградой Best Music Video.

Творчество Little Big подразумевает работу с жанрами панк-поп и рейв-хардкор, а также русскими народными мотивами. Участники группы читают рэп и поют, используя яркие визуальные образы. Но сами артисты относят себя, как ни странно, к рок-исполнителям.

Многие свои песни коллектив исполняет на английском языке, стремясь завоевать популярность не только в России, но и за рубежом. А на последнем альбоме Antipositive, Pt. 2 есть даже трек на французском — Mon Ami. Главным хитом лонгплея стала композиция Skibidi, популярность которой серьёзно возросла благодаря Skibidi Challenge, в котором приняли участие многие российские и иностранные интернет-пользователи, в том числе и знаменитости.

Суть челленджа заключалась в том, чтобы исполнить танец из клипа, записать его на видео и выложить в сеть с хештегом #skibidichallenge. В числе прочих флешмоб поддержали футболисты московского «Спартака» и юношеской команды «Реал Мадрид». Сам клип на начало марта 2020 года собрал почти 370 млн просмотров и около 3,2 млн лайков.

1 апреля 2018-го, в день пятилетия группы, её состав изменился — проект покинула солистка Олимпия Ивлева. Девушка решила заняться собственными проектами, не связанными с музыкой.

Актуальный состав группы, которая будет представлять Россию на международном конкурсе в Нидерландах, выглядит так: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, а также диджей и саунд-продюсер Сергей Макаров. На сегодняшний день Little Big являются авторами четырёх полноформатных альбомов и 24 клипов, каждый из которых перешагнул отметку в миллион просмотров на YouTube.