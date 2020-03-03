«В соответствии с веянием времени»: знаменитости оценили решение отправить Little Big на Евровидение от России

Группа Little Big будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Многие коллеги музыкантов — в том числе Сергей Лазарев, Наталья Подольская и Юлия Савичева — положительно оценили решение Первого канала отправить коллектив в Роттердам. Продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин отмечают, что Little Big наверняка окажутся в числе фаворитов и, возможно, даже займут призовое место. В то же время, музыканты Прохор Шаляпин и Юрий Лоза раскритиковали выбор вещателя.

Россию на конкурсе «Евровидение-2020» представит рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. В мае коллектив отправится в Роттердам (Нидерланды) с новой песней, с которой зрители ознакомятся в ближайшее время.

Композитор, продюсер Виктор Дробыш в беседе с RT одобрил выбор конкурсанта (решение в текущем году принимал Первый канал). Дробыш также обратил внимание, что благодаря оригинальному репертуару у группы есть шанс на победу.

«Я думаю, они выступят с какой-нибудь незатейливой новой песней, которая будет «заедать». В этом и есть ключ к победе. Международная публика «Евровидения» на это хорошо реагирует. Она как раз на это реагирует с огоньком», — отметил артист.

Продюсер Иосиф Пригожин также поддержал решение вещателя.

«Я 100% согласен с этим выбором. Я изначально, с самого первого появления, думал, что это вообще западная группа. Они сделаны настолько грамотно! Если следовать международным стандартам, то они подпадают под так называемый формат. Я уверен, что они займут достойную позицию. По крайней мере, шанс на победу тоже высок», — рассказал он RT.

Пригожин разъяснил, что у Little Big в активе — не только запоминающиеся песни, но и впечатляющая визуальная подача.

«Вот это сочетание всего вокруг: и музыкальной (составляющей. — RT), и шоу, и видео, — это всё у них это есть», — заключил он.

Продюсер и композитор Максим Фадеев объяснил свою точку зрения в выложенном в Instagram видео.

«Я хочу сказать, что это первое за последние годы единственное здравое, правильное решение, что они отправляют наконец-то нормальную современную группу, которая может представить нашу страну в соответствии с сегодняшним веянием времени», — заявил Фадеев.

Продюсер Яна Рудковская, чей подопечный Дима Билан выиграл Евровидение в 2008 году, уверена, что российский коллектив заведомо станет «фаворитом» конкурса. Она также обратила внимание на стратегическое преимущество Little Big:

«После баллады, с которой выиграл голландец, этот год — как раз их год. Абсолютно правильный выбор Первого канала, один из лучших за всю историю», — заметила продюсер в беседе с ТАСС.

Поддержку коллективу выразила в своём Twitter Юлия Савичева, которая представляла Россию на Евровидении 2004 года в Стамбуле.

Только что узнала, что на Евровидение едет группа Little Big! Мне кажется, от них стоит ожидать классного шоу на конкурсе. Я такую музыку не слушаю, но эти ребята подкупили меня своей харизмой и юмором! Они встряхнут Евровидение по полной! https://t.co/1SyeaCOjMj — Юлия Савичева (@JuliaSavicheva) March 2, 2020

Певица Наталья Подольская, которая участвовала в Евровидении годом позже, отметила, что стиль Little Big соответствует общей линии мероприятия.

«Я считаю, что Евровидение — это эпатажный конкурс. Это конкурс каких-то номеров, идей, находок, поэтому у этой группы, у которой с эпатажем всё очень хорошо, прекрасные шансы», — поделилась она с RT.

Удачи коллективу пожелал бронзовый призёр конкурса 2019 года Сергей Лазарев. «Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как всё творчество Little Big сделано драйвово и с юмором», — приводит слова певца ТАСС.

Сергей Лазарев

Reuters

© Ronen Zvulun

Также Лазарев заметил, что предугадать результаты Евровидения практически невозможно, и даже если Little Big изначально не будет фаворитом, Россия всё равно может рассчитывать на благоприятный итог.

«Не будет давления на них, как на лидера, и они смогут обойти бойкот жюри. Пусть группа окажется «тёмной лошадкой», которая обгонит всех на финальном вираже», — сказал он.

Филипп Киркоров признался ТАСС, что симпатизирует коллективу.

«Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны, как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник», — сообщил народный артист России. Он назвал выбор Первого канала неожиданным и перспективным.

Решение отправить Little Big в Роттердам оценил и критик Андрей Бухарин. В комментарии RT он напомнил о популярности коллектива за границей.

«Своими видео они уже получили достаточно широкую известность на Западе, больше, чем многие другие наши артисты», — подчеркнул он.

Тем не менее, Бухарин не спешит делать однозначный прогноз победы или поражения. «Мы понимаем, каким странным образом тасуются все эти карты... Может быть, победит кто-нибудь безликий с гладкой песней, побеждают не только экзотические персонажи», — заметил эксперт.

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Музыкальный критик Илья Легостаев также обратил внимание на популярность коллектива за рубежом.

«Это, безусловно, экстравагантные артисты, не совсем, возможно, очевидные в формате конкурса, но они на слуху и в России, и в Европе. Они пишут актуальную музыку, которая будет большей части европейской аудитории понятна», — поделился журналист с ТАСС. При этом о шансах Little Big на успех, по мнению Легостаева, говорить пока рано.

В то же время, не все музыканты разделяют восторги коллег. Так, финалист проекта «Фабрика звёзд — 6» Прохор Шаляпин в Instagram обратился со словами «Мы все искренне за тебя» к певцу Александру Панайотову. Последний известен в том числе тем, что не единожды принимал участие в национальном отборе на «Евровидение», однако безрезультатно.

Автор-исполнитель Юрий Лоза заявил в беседе с РЕН ТВ, что не собирается болеть за Little Big. По его мнению, коллектив «не может называться русской группой», поскольку выступает под английским названием и поёт не на родном языке.

«Почему они Little Big, а не Сергей, Илья, Софья? Они работают на чужую культуру. Они льют воду на британскую мельницу. Почему я должен за них болеть? Очередная ерунда», — заключил музыкант.

После новостей о том, что Little Big едет на «Евровидение», стало известно, что коллектив покинул менеджер проекта Андрей Орехов. Своё решение он объяснил Telegram-каналу «Антиглянец»:

«Я принял такое решение, потому что лично для меня путь группы начал расходиться с моими представлениями о том, чем я хочу заниматься. Я разделяю общую радость и гордость за ЛБ (Little Big. — RT), я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу».