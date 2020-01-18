«Температура останется выше многолетних значений»: каким будет предстоящее похолодание в Центральной России

Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России. По данным Гидрометцентра, во второй половине предстоящей недели днём ожидается от -6...-1 °C, ночью — -8...-3 °C. Синоптики сходятся во мнении, что температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на 9—11 °C. Как полагают специалисты, вслед за кратковременным похолоданием может начаться новая оттепель. Вместе с тем, по их прогнозам, февраль может оказаться холоднее января.

В центральных и северо-западных регионах России ожидается похолодание, заявили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, предстоящая неделя начнётся с весенней погоды. В столице в понедельник, 20 января, ожидается -1...+4 °C, возможны небольшие осадки. Во вторник температура поднимется до отметки +4 °C. В среду, 22 января, ожидается -3...+2 °C и снег.

Как сообщает Гидрометцентр, отрицательные температуры установятся с четверга. В течение суток 23 января возможно похолодание до -6...-1 °C. В период с 24 по 26 января днём ожидается от -6...-1 °C, ночью — -8...-3 °C.

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в данном случае похолодание — это «лирическое, а не метеорологическое понятие».

«Суть в том, что при такой тёплой зиме в принципе смещаются понятия. Действительно, в среду (22 января. — RT) начнёт меняться режим погоды. В пятницу (24 января. — RT) будет даже -3…-8 °C ночью. Казалось бы, резкое понижение температуры, сравнивая с текущим температурным режимом, но можно ли назвать это резким похолоданием? Это просто понижение температуры», — констатировал эксперт, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с тем синоптики полагают, что предстоящий февраль будет холоднее января. Как отметил Вильфанд, наиболее сильное похолодание ощутят в азиатской части страны, где будут наблюдаться отрицательные аномалии температуры. По его словам, в европейской части страны, в частности в Москве, также будет холоднее, чем в январе.

«Февраль прогнозируется с температурой более низкой, чем в январе. Мы это прогнозируем достаточно уверенно. Такое бывает нечасто, я бы даже сказал, крайне редко. Это справедливо как для Европейской территории России, так и для страны в целом», — приводит слова Вильфанда Интерфакс.

Температуры всё ещё выше нормы

Как отметил в беседе с RT начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, температура на предстоящей неделе по-прежнему окажется выше нормы.

«До 20-го числа включительно она будет выше на 9—11°C. Небольшое и кратковременное похолодание на два-три дня ожидается в Москве и Московском регионе. Это похолодание придёт из Новгорода и Твери. В Москву похолодание придёт в ночь с 22-го на 23 января», — сказал эксперт.

По его словам, кратковременное похолодание закончится в пятницу, после чего придёт очередная волна тепла.

«Мы опять окажемся при атлантическом переносе, и у нас будет всего пара дней слабоотрицательной температуры. Даже при похолодании температура останется выше многолетних значений на пять-семь градусов», — отметил Варакин.

Новая оттепель

На несоответствие температуры климатическим нормам также указал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его данным, температура воздуха в четверг и пятницу на следующей неделе в дневные часы опустится до -1 °C.

«Это можно считать похолоданием. Но эти температуры будут очень далеки от климатической нормы последних дней января», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, сейчас среднесуточная температура в Москве составляет около +2 °C, и таким этот показатель должен быть в первые пять дней апреля.

«В среду по территории столичного региона пройдёт холодный атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. В четверг и пятницу в погоде будет господствовать антициклон, местами возможен слабый снег. Похолодание будет кратковременным, и в выходные в столицу вновь придёт оттепель», — считает Леус.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также придерживается мнения, что существенных морозов в предстоящие дни ждать не стоит.

«На следующей неделе будет лёгкий мороз в ночные часы, в отдельные дни небольшой или умеренный снег. Преобладающая температура в ночные часы — порядка -2…-4 °C. Дневная температура слабоотрицательная — 0…-2 °C», — рассказала она RT.

Отметим, что на фоне новых прогнозов синоптиков в Москве был побит температурный рекорд. Днём в пятницу, 17 января, воздух прогрелся до +4,3 °С, второй день подряд превысив рекордные значения 1925 года. Ранее, 16 января, был побит другой рекорд 1925 года: в этот день температура воздуха достигла +3,1 °С.

Вместе с тем в столице действует предупреждение о «жёлтом» уровне погодной опасности. Оно продлено до 00:00 19 января.