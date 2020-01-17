В Челябинске из-за тепла в ледовых городках закрыли горки для катания
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- РИА Новости
«Все горки закрыты из-за установившей в пятницу плюсовой температуры. Когда столбик термометра опустится ниже нуля, они снова станут доступными для катания», — цитирует URA.RU пресс-службу городской администрации.
15 января областной Гидрометцентр предупреждал о потеплении в регионе.
Согласно прогнозу на 17 января, днём в Челябинской области ожидается до +5 °С, в ряде районов могут пройти дожди.
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН назвал возможную причину тёплой зимы в России.