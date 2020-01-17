В Челябинске из-за тепла в ледовых городках закрыли горки для катания

Короткая ссылка
В Челябинске из-за аномального тепла закрыли горки для катания в ледовых городках.
В Челябинске из-за тепла в ледовых городках закрыли горки для катания
  • © Яков Андреев
  • РИА Новости

«Все горки закрыты из-за установившей в пятницу плюсовой температуры. Когда столбик термометра опустится ниже нуля, они снова станут доступными для катания», — цитирует URA.RU пресс-службу городской администрации.

15 января областной Гидрометцентр предупреждал о потеплении в регионе.

Согласно прогнозу на 17 января, днём в Челябинской области ожидается до +5 °С, в ряде районов могут пройти дожди.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН назвал возможную причину тёплой зимы в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить