Челябинский гидрометцентр предупредил об аномальном тепле

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В Челябинскую область придут аномальное тепло и дожди, сообщает URA.RU со ссылкой на данные областного Гидрометцентра.
Челябинский гидрометцентр предупредил об аномальном тепле
  • РИА Новости

По прогнозу челябинского ЦГМС, 16 января на Южном Урале днём потеплеет до +3 °С, местами пройдёт мокрый снег.

Ночью столбик термометра опустится до -8… -13 °С, есть риск образования гололедицы.

17 января днём ожидается +5 °С, а в южных районах области пройдут дожди. В ночь на 17 января опять придёт мороз и на дорогах возникнет гололедица.

В столице области ожидается температура до +1 °С 16 января и +2… +4 °С 17 января. Возможен снег.

Ранее ФАН сообщало, что МЧС России дало рекомендации, как избежать травм при гололедице.

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