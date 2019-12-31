Тёплый Новый год, переменчивый ветер и снегопад в середине января: какой будет погода в Москве в начале 2020-го

Новогодняя ночь в российской столице будет относительно тёплой — около 0 °С, синоптики прогнозируют небольшой снег. В первые дни 2020-го погода сильно не изменится, однако поднимется ветер, который будет часто менять направление. В то же время крупных снегопадов в Москве не ожидается до середины января.

В конце первого месяца зимы в Москве выпал долгожданный снег. По прогнозам синоптиков, в течение дня он может немного подтаять, так как столбики термометров поднимутся немного выше ноля. Как сообщает Гидрометцентр, 31 декабря ожидается 0...+2°С. В новогоднюю ночь вновь могут выпасть осадки.

«В ночь (на 1 января. — RT) у нас ожидается холодный фронт, поэтому температура пойдёт в минус и осадки будут идти в виде коротких зарядов снега», — заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Одновременно с этим в столице усилился ветер, при этом его порывы будут резко менять направление. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предложил назвать такое явление «анеморумбометрической пилой».

«Анемо — характеризует скорость ветра, румбо — направление. Действительно, в ближайшие дни в московском регионе будет меняться направление ветра и его скорость — до 18 м/c», — пояснил метеоролог журналистам в ходе пресс-конференции.

Из-за ухудшения погоды с утра 31 декабря в аэропортах столицы был затруднён вылет авиалайнеров. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» были задержаны 63 рейса и два отменены.

Ветер и перепады давления

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пояснил, что скорость ветра будет колебаться в пределах от 5 м/с до 10 м/с, местами возможны порывы до 15—18 м/с.

«Ближе к вечеру температура начнёт постепенно понижаться, образуется гололедица, в полночь в столице 0…+2 °С, по-прежнему ветрено», — рассказал RT метеоролог.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

По его словам, ветреная погода обусловлена нахождением в тёплой части активного атлантического циклона. Он же принёс в столицу осадки в виде мокрого снега, мостами преходящего в дожди.

Леус предупредил, что в Москве и области в ближайшие время будут будут происходить резкие перепады давления.

«Резкие колебания атмосферного давления ждут сегодня (31 декабря. — RT) москвичей и гостей столицы. В первой половине дня давление будет падать, его значение опустится до отметки 730 мм рт. ст, что практически на 20 единиц ниже нормы», — пояснил синоптики.

Между тем утром 1 января давление начнёт расти. По оценкам Гидрометцентра, оно повысится на более чем 10 единиц. Перепады на 20 единиц ожидаются в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде.

Снежный прогноз

По оценкам столичного метеобюро, в течение 30 декабря в столице сформировался снежный покров высотой от 2 до 4 см. Ведущий специалист бюро Татьяна Позднякова пояснила RT, что повышенные температуры и осадки в виде мелкой мороси будут «негативно влиять на снежный покров, он будет уплотняться и подтаивать».

«Понижение температуры у нас произойдёт как раз в часы смены годы, то есть около часа ночи. К нам начнёт поступать более холодный воздух, станет подмораживать. Что касается осадков первого числа, там тоже возможен небольшой снежок», — добавила Позднякова.

Ночь на 2 января будет более морозной, при этом возможные осадки благоприятно скажутся на формировании снежного покрова. В последующие несколько дней погода сильно не изменится.

«Будет мокрый снег и дождь. Снежный покров будет неустойчивым и температура будет около нуля градусов в дневные и ночные часы», — отметила синоптик.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в долгосрочном прогнозе отметил, что снега в Москве не стоит ждать вплоть до второй половины января. По его словам, первый снегопад ожидается в середине января, но точную дату пока назвать невозможно.

«Первый снегопад всегда бывает неожиданно, мы предупредим о нём за два—три дня до наступления», — сказал Вильфанд.

Пока же синоптики прогнозируют, что в первый день нового года столбики термометров будут опускаться до -1...-3 °С. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 2 января ситуация сильно не изменится. В течение дня воздух прогреется до 0...+2 °С. По его словам, «примерно в таких же градациях пройдёт и 3 января, погода будет облачная с небольшими осадками».

4 и 5 января, по оценке Гидрометцентра, атмосферное давление будет пониженным, ветер будет дуть юго-западный. В течение дня в столице ожидаются колебания в пределах -3...+2°С.