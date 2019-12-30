Коммунальные службы в Москве перешли на усиленный режим работы на фоне прогнозируемого ухудшения погодных условий вечером 30 декабря, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Бирюков заверил, что объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства взяты под особый контроль.

Ранее в Москве и Московской области объявили 30 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

«Реальное время» также предупреждало о снеге, метели, ветре до 20 м/c и гололедице в Татарстане 30 и 31 декабря.