Коммунальные службы в Москве перешли на усиленный режим работы

Короткая ссылка
Коммунальные службы в Москве перешли на усиленный режим работы на фоне прогнозируемого ухудшения погодных условий вечером 30 декабря, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Коммунальные службы в Москве перешли на усиленный режим работы
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Бирюков заверил, что объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства взяты под особый контроль.

Ранее в Москве и Московской области объявили 30 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

«Реальное время» также предупреждало о снеге, метели, ветре до 20 м/c и гололедице в Татарстане 30 и 31 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить