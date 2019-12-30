Синоптики предупредили о шквалистом ветре 30 декабря в Москве

В Москве и Московской области с 10:00 понедельника, 30 декабря, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — сообщается на сайте.

Синоптики уточнили, что предупреждение в Москве действует с 10:00 понедельника, 30 декабря, до 6:00 вторника, 31 декабря.

В Московской области сильный ветер ожидается с 10:00 понедельника, 30 декабря, до 04:00 вторника, 31 декабря.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных тенденциях последних дней декабря и первых дней января.