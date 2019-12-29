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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале 2020 года

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Кирилл Горшенин, Полина Полетаева
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных тенденциях последних дней декабря и первых дней января.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале 2020 года
  • РИА Новости

Синоптик предупредил, что ночь на 30 декабря может стать самой холодной за весь месяц.

«В воскресенье и в ночь на понедельник погоду будет определять область высокого давления, антициклон будет по-настоящему мощным. Ночь ожидается морозная. Мы прогнозируем, что это будет самая холодная ночь в декабре. В Москве ночные температуры -6...-4 °С, по области до -9 °С», — рассказал Вильфанд.

Последним дням до конца месяца, по словам специалиста, будут сопутствовать понижение давления и повышение температуры.

Вильфанд заметил, что синоптики прогнозируют небольшой снег в течение 30 и 31 декабря.

«В ночь на 31 декабря также ожидается снег. Но 31 декабря центр Центрального федерального округа будет находиться в области тёплого сектора циклона. Температура будет положительной, +1…+3 °С, а осадки небольшими. В новогоднюю ночь... (ожидается. — RT) от -4 °С до 0 °С, снег будет небольшим», — добавил Вильфанд.

Он также отметил, что декабрьский «тёплый режим погоды» сохранится в течение первых дней января.

«В новогоднюю ночь температура будет понижаться... Такая погода ожидается 1 января и ночью 2 января. Затем произойдёт очередное повышение температуры. Вплоть до субботы, 2, 3 и 4 января, ночью ожидается -4…0 °С, а днём 0...+4 °С. Возможны небольшие, несущественные осадки. Тот тёплый режим погоды, который был в течение декабря, переходит и на самые первые числа нового года», — заключил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается снег.

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