В ГИБДД Татарстана предупредили о метели и гололедице в регионе
- РИА Новости
Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения.
Также в ведомстве советуют воздержаться от опасных манёвров, использовать ремни безопасности, специальные детские кресла и следить за своим самочувствием.
Пешеходам следует переходить дорогу исключительно в специальных местах, убедившись, что все автомобили успевают остановиться.
Ранее Пятый канал сообщал, что МЧС предупредило об ураганном ветре в ряде регионов России.