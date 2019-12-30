В ГИБДД Татарстана предупредили о метели и гололедице в регионе

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ГИБДД Татарстана предупредила, что 30 и 31 декабря на территории республики ожидаются снег, метель, ветер до 20 м/c и гололедица, сообщает «Реальное время».
В ГИБДД Татарстана предупредили о метели и гололедице в регионе
  • РИА Новости

Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения.

Также в ведомстве советуют воздержаться от опасных манёвров, использовать ремни безопасности, специальные детские кресла и следить за своим самочувствием.

Пешеходам следует переходить дорогу исключительно в специальных местах, убедившись, что все автомобили успевают остановиться.

Ранее Пятый канал сообщал, что МЧС предупредило об ураганном ветре в ряде регионов России.

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