В ГИБДД Татарстана предупредили о метели и гололедице в регионе

ГИБДД Татарстана предупредила, что 30 и 31 декабря на территории республики ожидаются снег, метель, ветер до 20 м/c и гололедица, сообщает «Реальное время».

Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения.

Также в ведомстве советуют воздержаться от опасных манёвров, использовать ремни безопасности, специальные детские кресла и следить за своим самочувствием.

Пешеходам следует переходить дорогу исключительно в специальных местах, убедившись, что все автомобили успевают остановиться.

Ранее Пятый канал сообщал, что МЧС предупредило об ураганном ветре в ряде регионов России.