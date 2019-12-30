МЧС предупредило об ураганном ветре в ряде регионов России

Специалисты МЧС сообщили, что 30 декабря в десятках регионов России ожидаются метели и ураганный ветер, передаёт Пятый канал.

Экстренные предупреждения — в Москве, на Северо-Западе, в Центральной части и на Дальнем Востоке.

В Хабаровском крае из-за плохой видимости перекрыто несколько трасс. На опасных участках круглосуточно дежурят спасатели. В некоторых районах Ленинградской области начались перебои с электричеством.

Аэропорт Салехарда из-за непогоды несколько часов не принимал самолёты. Из-за сильного ветра в горах Краснодарского края объявлена угроза схода лавин.

Ранее спасатели предупредили о снежной и ветреной погоде в Ленобласти.