МЧС предупредило об ураганном ветре в ряде регионов России

Короткая ссылка
Специалисты МЧС сообщили, что 30 декабря в десятках регионов России ожидаются метели и ураганный ветер, передаёт Пятый канал.
МЧС предупредило об ураганном ветре в ряде регионов России
  • АГН «Москва»

Экстренные предупреждения — в Москве, на Северо-Западе, в Центральной части и на Дальнем Востоке.

В Хабаровском крае из-за плохой видимости перекрыто несколько трасс. На опасных участках круглосуточно дежурят спасатели. В некоторых районах Ленинградской области начались перебои с электричеством.

Аэропорт Салехарда из-за непогоды несколько часов не принимал самолёты. Из-за сильного ветра в горах Краснодарского края объявлена угроза схода лавин.

Ранее спасатели предупредили о снежной и ветреной погоде в Ленобласти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить