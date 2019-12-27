Спасатели предупредили о снежной и ветреной погоде в Ленобласти
- РИА Новости
По прогнозу Северо-Западного УГМС, ожидается облачная, а днём — облачная с прояснениями погода.
Ветер — северного и северо-восточного направления, скорость 7—12 м/с, днём — 5—10 м/с.
Температура в течение суток будет варьироваться от -2 °C до -7 ˚С. На дорогах гололедица.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил тёплый декабрь в некоторых регионах России.