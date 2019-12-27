Спасатели предупредили о снежной и ветреной погоде в Ленобласти

Спасатели рассказали о погоде в Ленинградской области в субботу, 28 декабря, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, ожидается облачная, а днём — облачная с прояснениями погода.

Ветер — северного и северо-восточного направления, скорость 7—12 м/с, днём — 5—10 м/с.

Температура в течение суток будет варьироваться от -2 °C до -7 ˚С. На дорогах гололедица.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил тёплый декабрь в некоторых регионах России.