Синоптик заявил о новом температурном рекорде в Москве

Температура в Москве в четверг, 16 января, достигла рекордных значений 1925 года, утром воздух прогрелся до +3,1°С, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже повтор рекорда есть, в 9:00 температура достигла +3,1°С, но мы ещё ждём повышения температуры», — сказал он.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возможной причине тёплой зимы в России.