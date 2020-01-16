Синоптик заявил о новом температурном рекорде в Москве

Короткая ссылка
Температура в Москве в четверг, 16 января, достигла рекордных значений 1925 года, утром воздух прогрелся до +3,1°С, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик заявил о новом температурном рекорде в Москве
  • РИА Новости

«Уже повтор рекорда есть, в 9:00 температура достигла +3,1°С, но мы ещё ждём повышения температуры», — сказал он.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возможной причине тёплой зимы в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить