Вильфанд назвал возможную причину тёплой зимы в России

И. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возможной причине тёплой зимы в России.

По его словам, восточно-сибирскому антициклону в этом сезоне мешают проявить себя воздушные массы из Атлантики.

«И в декабре, и в январе сложилась необычная циркуляционная ситуация, когда атлантический воздух перемещается по южным перифериям циклонических образований. Центр циклона находится севернее, в Скандинавии и над Северным Ледовитым океаном, а по его южным перифериям идёт мощный поток воздушных масс. Мы называем это зональным переносом», — объяснил он.

Вильфанд добавил, что в результате этого явления атлантический воздух переваливает через Урал и формирует погоду не только в Западной, но и в Средней Сибири. По его словам, во второй половине зимы прогнозируется неоднородный температурный режим как в европейской части России, так и в азиатской части страны.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что аномально тёплая погода в России вызвана отсутствием мощной зоны высокого давления, или «сибирского максимума».

Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU заявил о возможности распространения вирусов в связи с аномально тёплой погодой в январе.