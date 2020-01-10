В Росгидромете объяснили аномально тёплую погоду в России

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что аномально тёплая погода в России вызвана отсутствием мощной зоны высокого давления, или «сибирского максимума».

Об этом информирует РИА Новости.

«Обычно он («сибирский максимум». — RT) образуется в это время над Западной и Восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией. Эта зона «держит» тёплый воздух, и идёт выхолаживание, а потом этот холод, естественно, распространяется на Урал и в Центральную Россию», — пояснил Варакин.

По его словам, в этом году антициклон находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывает юг Бурятии и Забайкалья, циклоны с атлантическим теплом движутся через Урал, весь холод идёт в Канаду, на Аляску.

Синоптик объяснил тёплую погоду в России тем, что обширная холодная зона сталкивается с тёплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, а затем распространяется на Азию, не встречая препятствий.

«Для классической зимы это не характерно», — сказал он, отметив, что большая зона холода накрыла канадский Квебек, Гудзон и залив Баффоло.

Также Варакин заявил о соответствии в ближайшие десять дней среднесуточной температуры климатическим показателям на побережье Охотского моря и на юге Чукотки.

При этом, как он сообщил, на остальной территории страны температура будет выше нормы на 4—12 °С, наибольшие отклонения ждут Коми и Вологодскую область.

Отмечается, что на территории от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги и практически до Урала температура будет на 8—10 °С выше нормы.

«На остальной территории страны превышение нормы будет меньше», — заключил Варакин.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 10 января, ожидается до +1 °С.

Отмечалось, что рождественская ночь текущего года стала одной из самых тёплых за последние 20 лет в столице.