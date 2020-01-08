Ночь на Рождество стала одной из самых тёплых в этом веке в Москве

Рождественская ночь текущего года стала одной из самых теплых за последние 20 лет в Москве.

Об этом сообщает портал «Метеовести». «Ночью минимальная температура воздуха в столице составила -2,2 °С. Таким образом, Рождество 2020 года заняло пятое место среди самых тёплых в XXI веке», — говорится в сообщении. Отмечается, что при этом первое место занимает рождественская ночь 2012 года, когда температура не опускалась ниже +1,2 градуса. Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.