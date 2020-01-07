Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России

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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.
Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России
  • АГН «Москва»

«Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории на 6-8 градусов выше нормы температура, а на азиатской — от 8 до 20 аномалия», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что наиболее сильные погодные аномалии в Красноярском крае и Якутии.

По словам Вильфанда, в Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до  -20 °С — -25 °С, а максимальные — около -15 °С. Он отметил, что оттепели на азиатской территории нигде не будет.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют аномальное тепло по всей России на Рождество.

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