Синоптики прогнозируют аномальное тепло по всей России на Рождество

Во всех регионах России на Рождество прогнозируются температурные показатели, превышающие климатическую норму. При этом в азиатской части страны температура превысит норму на 10—16 °C, предупредили в Росгидромете.

«Погода на Рождество будет теплее нормы практически на всей территории страны. 6—7 января в европейской части будет выше нормы на 4—8 °C, в азиатской — на 10—16 °C», — говорится в сообщении.

При этом в Якутии ожидается превышение температурной нормы на 20 °C.

В Москве днём 7 января прогнозируется -2... 0 °C, небольшой снег.

Ранее «Газета.Ru» писала, что с начала января в Нижнем Новгороде и Пскове побит абсолютный максимум температуры.