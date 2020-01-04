В Гидрометцентре рассказали об аномальном тепле в регионах России

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Синоптики рассказали об аномальном тепле в регионах России, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Гидрометцентра.
В Гидрометцентре рассказали об аномальном тепле в регионах России
  • РИА Новости

Рекордно тёплую погоду для зимы принёс атлантический циклон. Уже с начала января абсолютный максимум температуры перекрыт, например, в Нижнем Новгороде и Пскове.

Температура воздуха будет иметь положительную тенденцию в большинстве регионов, за исключением нескольких районов Чукотки и Камчатки.

В европейской части аномалия сохранится. Это должно произойти несмотря на то, что температура воздуха понизится из-за проходящего холодного атмосферного фронта.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил тёплый декабрь в некоторых регионах России.

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