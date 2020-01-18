Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве и области

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение в столице и области действует до 00:00 19 января.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Москве температуру выше нормы.