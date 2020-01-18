Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве и области
Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
- Reuters
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение в столице и области действует до 00:00 19 января.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Москве температуру выше нормы.
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