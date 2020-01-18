Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве и области

Короткая ссылка
Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве и области
  • Reuters

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение в столице и области действует до 00:00 19 января.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Москве температуру выше нормы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить