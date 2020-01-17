Синоптики прогнозируют в Москве температуру выше нормы

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю.

«Температура (в эти выходные. — RT) будет выше примерно на 8 °С от обычных значений, но по сравнению с будними днями понизится на 3—4 °С», — заявил синоптик.

В ночь на субботу температура будет около нулевой отметки. По данным метеоролога, в крещенскую ночь температура будет преимущественно отрицательной: от 0 до -2 °С, а по области — до -4 °С.

Как отметил Вильфанд, в понедельник, 20 января, прогнозируемый температурный фон будет выше нормы на 10—11 °С. Дневные температуры составят +1...+3 °С.

«Во вторник мокрый снег и дождь, а вот в среду, несмотря на то что температура около нулевой отметки, за счёт понижения температурного фона в более высоких слоях мы прогнозируем снег, но не очень большой», — добавил он.

Синоптик отметил, что понижение температуры ночью до отрицательных значений ожидается в четверг-пятницу.

«Ночные температуры в ночь на четверг составят 0... -5 °С, а в пятницу даже до -3...-8 °С. Днём — преимущественно отрицательные температуры, лишь на юге области, юге Москвы ожидается до +1 °С. Понижение температуры не радикальное и не очень продолжительное», — рассказал он.

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве днём в пятницу, 17 января, достигла +4,3 °С, второй день подряд превысив рекордные значения 1925 года.