В Москве вновь побит температурный рекорд

Температура воздуха в Москве днём в пятницу, 17 января, достигла +4,3 °С, второй день подряд превысив рекордные значения 1925 года. Об этом сообщили в метеобюро столицы и Московской области.

«17 января в 13 часов на станции ВДНХ температура достигла 4,3 °С. Тем самым был установлен новый температурный рекорд этих суток. Прежний, в 4,2 °С, держался с 1925 года», — говорится на сайте метеослужбы.

16 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о температурном рекорде +3,1 °С в столице.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН назвал возможную причину тёплой зимы в России.