В Самарской области побит температурный рекорд 1955 года

В Самарской области установлен новый температурный рекорд. Перекрыт абсолютный суточный максимум.

Об этом сообщает kp.ru.

«В Новодевичье вчера максимальная температура воздуха составила +2,3 °С. Отклонение от предыдущего значения составило 0,1 °С. Предыдущий рекорд был установлен в 1955 году», — заявили в Приволжском УГМС.

В Серноводске 16 января зафиксировали +1,1 °С, что на 0,2 °С выше предыдущего показателя. В последний раз такая температура в январе отмечалась 65 лет назад.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.