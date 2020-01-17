В Самарской области побит температурный рекорд 1955 года

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В Самарской области установлен новый температурный рекорд. Перекрыт абсолютный суточный максимум.
В Самарской области побит температурный рекорд 1955 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«В Новодевичье вчера максимальная температура воздуха составила +2,3 °С. Отклонение от предыдущего значения составило 0,1 °С. Предыдущий рекорд был установлен в 1955 году», — заявили в Приволжском УГМС.

В Серноводске 16 января зафиксировали +1,1 °С, что на 0,2 °С выше предыдущего показателя. В последний раз такая температура в январе отмечалась 65 лет назад.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.

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