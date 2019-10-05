«На меня повлиял Тарковский»: японский геймдизайнер Хидэо Кодзима о философии создания игр и русской культуре

В московском музее современного искусства «Гараж» прошло специальное мероприятие с участием японского дизайнера компьютерных игр Хидэо Кодзимы, который впервые приехал с визитом в Россию. В Москве его ждал достойный приём, включая лекцию в «Гараже» и презентацию на выставке «ИгроМир-2019». Японский геймдизайнер прибыл в столицу в рамках промокампании игры Death Stranding — своего первого самостоятельного проекта после разрыва с гигантом индустрии видеоигр Konami.

В столичном музее современного искусства «Гараж» прошло специальное мероприятие с участием японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы, который впервые прибыл в Россию в рамках промокампании к релизу проекта Death Stranding.

Эксперты отмечают, что новая игра наиболее близко подошла к тому, чтобы стереть грань между видеоиграми и кино, между повествовательной и визуальной динамикой обоих миров. В работе над проектом принимали участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду и другие, режиссёры Гильермо дель Торо и Николас Рефн, послужившие прообразами для создания персонажей.

По сюжету, главный герой должен наладить связи между городами Северной Америки, после того как мир пережил глобальную катастрофу неясного, потустороннего происхождения.

«Действие игры происходит в Соединённых Штатах, но они весьма условны — там можно будет встретить различные отсылки к самым разным странам и культурам», — рассказал Кодзима.

В ходе своего выступления в «Гараже» Кодзима пояснил, что он хочет вовлечь игроков в новую игровую механику, где целью является сотрудничество, а не бездумное насилие.

«Первым орудием, которое придумал человек, была палка — чтобы бить других и защищаться от ударов самому. После этого он придумал верёвку — для того чтобы связывать вещи между собой. Вся современная культура зиждется на этих двух простых инструментах. В индустрии игр уже 30 лет, кроме палки, ничего нет... Пора бы появиться и игре с верёвками», — пояснил Кодзима, подчеркнув, что основной темой Death Stranding станет налаживание отношений между людьми и культурами.

Серия Metal Gear Solid и мировое признание

Хидэо Кодзима родился в Токио в 1963 году. В университете он изучал экономику, однако карьеру решил строить в индустрии видеоигр, хотя в середине 1980-х это не считалось в Японии почётным занятием. В 1986 году Кодзима поступил на работу в компанию Konami в качестве дизайнера и планировщика. Год спустя под его началом была создана первая игра серии Metal Gear.

Статус знаменитости в игровой индустрии пришёл к Кодзиме в 1998 году, когда на консоли PlayStation вышла игра Metal Gear Solid (MGS) — трёхмерная вариация игры, с которой он начинал свой творческий путь в Konami. В ней Кодзима уделил пристальное внимание режиссуре сюжетных сцен и пригласил профессиональных актёров для озвучки персонажей.

Metal Gear Solid также обладала проработанным сюжетом, в котором Кодзима обращался к темам ядерного распространения и генетического детерминизма. Вместе с увлекательным геймплеем всё это делало MGS уникальной, ни на что не похожей игрой, ставшей настоящим прорывом в индустрии и снискавшей Кодзиме репутацию одного из ведущих мастеров отрасли.

Этот успех он прочно закрепил в 2001 году, выпустив продолжение игры — Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Высокая для того времени детализация графики, проработанность игровой физики и новые возможности геймплея сделали MGS 2 одной из самых ожидаемых игр начала 2000-х. Как и первая часть, она отличалась высокой кинематографичностью, но в этот раз Кодзима пошёл ещё дальше в плане работы над сценарием.

Кадр из игры Metal Gear Solid 2

© konami.com

Сюжет MGS 2 был переполнен отсылками к различным философским темам: от меметики, цензуры и манипуляции информационным пространством до врождённых недостатков демократии и природы окружающего мира.

Оказавшись чрезмерно сложным для большинства игроков, впоследствии сценарий Metal Gear Solid 2 снискал заслуженное признание среди обозревателей и публики, а сама игра приобрела культовый статус.

В 2004 году вышла третья часть саги — Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Действие происходило в отдалённых районах Советского Союза в разгар холодной войны, а в части режиссуры Кодзима вдохновлялся классическими фильмами про Джеймса Бонда. В 2008 году вышла четвёртая часть MGS — Guns of the Patriots, которая должна была стать заключительной в серии про похождения Солида Снейка. В ней были использованы все передовые технологии PlayStation, доступные разработчикам в то время. Став практически интерактивным фильмом, игра завершила все сложные сюжетные линии, которые развивались в серии на протяжении десяти лет.

Игры Кодзимы принесли корпорации Konami настолько внушительную прибыль, что в 2011 году он получил должность вице-президента компании.

Silent Hills и разрыв с Konami

Однако вскоре путям Хидэо Кодзимы и корпорации Konami суждено было разойтись. В 2013—2014 годах дизайнер начал работу над проектом Silent Hills, новой части знаменитой серии японских видеоигр в жанре хоррор. Для работы над ней он намеревался привлечь актёра Нормана Ридуса и режиссёра Гильермо дель Торо, которые несколько лет спустя стали участниками проекта Death Stranding.

Вскоре была выпущена небольшая демоверсия игры под рабочим названием P.T., в которой игрок должен был найти выход из дома с паранормальными явлениями. Несмотря на невероятную популярность и ажиотаж среди игроков, Konami неожиданно отменила проект, а P.T. был удалён из онлайн-магазина Sony PlayStation.

Вскоре в специализированных СМИ появились новости о том, что Кодзима конфликтует с руководством Konami из-за чрезмерной проработки очередной части франшизы Metal Gear Solid. Пятая игра серии под названием The Phantom Pain вышла в 2015 году, а вскоре после этого начали появляться сообщения о том, что Хидэо Кодзима покинул Konami, а его студия была закрыта.

Кадр из игры Death Stranding

© imdb.com

Более того, корпорация демонстративно удалила имя дизайнера из всех рекламных материалов и запретила ему принимать награду за лучшую игру-боевик на церемонии The Game Awards 2015 — вместо Кодзимы статуэтку забрал работавший с ним актёр Кифер Сазерленд.

В декабре 2015-го Кодзима объявил, что собирает свою собственную независимую студию. Первой игрой компании Kojima Productions и стала Death Stranding, которую дизайнер представил в Москве.

Андрей Тарковский и философия дизайна

По словам Кодзимы, когда он создаёт свои игры, он смотрит на них как на особый мир, на который игрок смотрит снаружи. Несмотря на появление современных технологий и высокоскоростного интернета, ему по-прежнему трудно создать осмысленную связь между игроком, виртуальным миром и другими обитателями вымышленной вселенной.

Поэтому в Death Stranding он решил применить приём посредственной связи, когда игроки смогут видеть последствия действий других, не вступая друг с другом в прямой контакт.

«Вы не сможете коснуться друг друга, но вы увидите, что где-то существуют другие игроки. Монстры не видят людей — так же, как люди не видят их. Наша игра будет развивать принцип связи игроков через сторонние вещи», — рассказал Кодзима.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

«Благодаря распределённой сети и опосредованной связи мы восстанавливаем традицию общения, которая существовала 100 или 200 лет назад, когда людям приходилось писать друг другу письма, которые могли идти до адресата месяцами», — отметил дизайнер.

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Он пояснил, что в прошлом люди иногда получали такие письма, когда их отправители умирали до того, как они прибывали по назначению.

«Но чувства, которые были в них заложены, продолжали жить. Я хотел заложить такой же аспект в свою игру. Мне кажется, что в таком аналоговом общении был свой шарм. И теперь мне хотелось бы, чтобы вы все могли ощутить такую же связь через мою игру», — рассказал дизайнер.

Отвечая на вопрос о том, откуда он черпает вдохновение для своих проектов, Кодзима рассказал, что много времени уделяет культуре и искусству.

«Каждый день я стараюсь смотреть по одному фильму и очень много и регулярно читаю. Часто хожу в музеи в Токио. Всё это влияет на меня, и эти впечатления я использую при создании игр. Геймдизайн — это собирательная дисциплина, которая объединяет в себе различные виды творчества и искусства», — пояснил он.

Японский специалист добавил, что значительное влияние на него оказали и видные представители русской культуры.

«На меня повлияли разные художники и деятели искусства, безусловно, среди них большую роль играют представители русской культуры, в особенности кинорежиссёр Андрей Тарковский», — отметил геймдизайнер.

«А в школе у меня всегда была при себе книжка Достоевского «Преступление и наказание». Честно признаюсь, я очень старался, но «Братьев Карамазовых» так и не дочитал», — заключил Кодзима.