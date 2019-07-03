Фильм «Зеркало» Андрея Тарковского снова покажут в кинотеатрах

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Фильм «Зеркало» Андрея Тарковского запустят в повторный прокат. Картину покажут на экранах более чем в 30 городах России.
Фильм «Зеркало» Андрея Тарковского снова покажут в кинотеатрах
  • © Кадр из фильма «Зеркало»

Повторный показ картины начнётся в четверг, 4 июля. В Москве «Зеркало» на отреставрированной плёнке можно будет посмотреть в ряде кинотеатров киносети «Синема Парк / Формула Кино». В «Иллюзионе» пройдёт показ картины на 35-мм плёнке.  

Драма Тарковского «Зеркало» вышла на экраны в 1974 году. Сюжет фильма выстроен из чередующихся фрагментов снов и детских воспоминаний главного героя Алексея, которые сменяются кадрами документальной хроники времён Великой Отечественной войны. 

В фильме снимались Маргарита Терехова, Олег Янковский и Иннокентий Смоктуновский.

Главный редактор журнала«Искусство кино» Антон Долин называет «Зеркало» «самым личным и загадочным фильмом» Тарковского. Сам же режиссёр считал фильм «антимещанским» и рассчитанным на небольшую аудиторию.

Показ реализует журнал «Искусство кино» при поддержке кинокомпании «Мосфильм». Фильм будут демонстрировать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Мурманске, Нижнем Новгороде и ещё в 30 городах России. 

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