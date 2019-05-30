Стала известна дата выхода игры Death Stranding

На канале «PlayStaion Россия» в Youtube появился новый трейлер игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима.

В описании к видео указывается, что игра выходит 8 ноября 2019 года.

Ранее в компании Sony рассказали о характеристиках следующей модели игровой консоли PlayStation. Как сообщил геймдизайнер Марк Церни, приставка получит процессор третьего поколения AMD Ryzen на архитектуре Zen 2.

Отмечалось, что консоль будет снабжена видеокартой семейства Radeon Navi с поддержкой разрешения 8K и технологии трассировки лучей, с которой, как утверждает издание, не могла справиться ни одна приставка.