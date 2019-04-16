В Sony назвали особенности следующей PlayStation

Короткая ссылка
В компании Sony рассказали о характеристиках следующей модели игровой консоли PlayStation. Как сообщил геймдизайнер Марк Церни, приставка получит процессор третьего поколения AMD Ryzen на архитектуре Zen 2.

Об этом информирует Wired.

Отмечается, что консоль будет снабжена видеокартой семейства Radeon Navi с поддержкой разрешения 8K и технологии трассировки лучей, с которой, как утверждает издание, не могла справиться ни одна приставка.

Кроме того, вместо HDD-накопителя в приставке будет использоваться SSD для сокращения времени загрузки приложений. По словам Церни, также новая модель будет иметь обратную совместимость с PlayStation 4.

Цена устройства и дата его релиза не сообщаются.

В сентябре 2018 года Sony анонсировала перевыпуск первой версии игровой приставки PlayStation в мини-формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить