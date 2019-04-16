В Sony назвали особенности следующей PlayStation
Об этом информирует Wired.
Отмечается, что консоль будет снабжена видеокартой семейства Radeon Navi с поддержкой разрешения 8K и технологии трассировки лучей, с которой, как утверждает издание, не могла справиться ни одна приставка.
Кроме того, вместо HDD-накопителя в приставке будет использоваться SSD для сокращения времени загрузки приложений. По словам Церни, также новая модель будет иметь обратную совместимость с PlayStation 4.
Цена устройства и дата его релиза не сообщаются.
В сентябре 2018 года Sony анонсировала перевыпуск первой версии игровой приставки PlayStation в мини-формате.