В Sony назвали особенности следующей PlayStation

В компании Sony рассказали о характеристиках следующей модели игровой консоли PlayStation. Как сообщил геймдизайнер Марк Церни, приставка получит процессор третьего поколения AMD Ryzen на архитектуре Zen 2.

Об этом информирует Wired.

Отмечается, что консоль будет снабжена видеокартой семейства Radeon Navi с поддержкой разрешения 8K и технологии трассировки лучей, с которой, как утверждает издание, не могла справиться ни одна приставка.

Кроме того, вместо HDD-накопителя в приставке будет использоваться SSD для сокращения времени загрузки приложений. По словам Церни, также новая модель будет иметь обратную совместимость с PlayStation 4.

Цена устройства и дата его релиза не сообщаются.

В сентябре 2018 года Sony анонсировала перевыпуск первой версии игровой приставки PlayStation в мини-формате.