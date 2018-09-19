Sony представила новую версию первой PlayStation

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Японская компания Sony перевыпустит первую версию игровой приставки PlayStation в мини-формате.
Sony представила новую версию первой PlayStation
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Об этом сообщается на сайте PlayStation.Blog.

«Сегодня мы рады объявить о выпуске PlayStation Classic — переиздании оригинальной консоли PlayStation в миниатюре! Она поставляется в комплекте с 20 предварительно установленными классическими видеоиграми», — говорится в тексте.

Отмечается, что среди игр будут представлены в том числе Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms.

PlayStation Classic появится в магазинах 3 декабря 2018 года по цене в $99,99.

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