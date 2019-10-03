«Лёгкая гомофобная окраска» фильма про «бесталанного белого мужчину»: за что «Джокера» критикуют в США

«Джокер» Тодда Филлипса произвёл фурор на минувшем Венецианском кинофестивале: зрители стоя аплодировали создателям ленты, а жюри под председательством режиссёра Лукресии Мартель вручило Филлипсу главную награду смотра — «Золотого льва». Впрочем, восхищаются фильмом далеко не все: по данным портала Rotten Tomatoes, примерно четверть рецензий на «Джокера» — отрицательные. Причём критикуют картину не только за художественные особенности и обилие отсылок. Рецензенты полагают, что лента может вдохновить психически неуравновешенных людей на насилие, а некоторые обвиняют кинематографистов в расизме и гомофобии.

Мировая премьера «Джокера» Тодда Филлипса состоялась на минувшем Венецианском кинофестивале. После финальных титров зрители в течение нескольких минут стоя аплодировали создателям картины. В итоге лента получила главный приз киносмотра.

Успех фильма многие кинокритики объясняют актёрским мастерством Хоакина Феникса. А именно тем, как Феникс совместил двух персонажей — Артура Флека и Джокера — в одном человеке.

Хвалят картину и за стремление к аутентичности: всё, начиная кадрами с ретро-логотипом Warner Bros. и заканчивая отсылающим к культовым лентам Мартина Скорсезе форматом съёмки, напоминает об эпохе 1980-х. Отмечают критики и атмосферность саундтрека, созданного исландским композитором Хильдур Гуднадоттир (она же написала музыку к сериалу «Чернобыль») — тревожный и мрачный инструментальный лейтмотив точно передаёт настроение фильма. С его помощью ещё лучше удаётся отследить превращение Артура Флека в Джокера.

«Общий идиотизм»

Но вот что удивительно: если копирование присущих Скорсезе изобразительно-выразительных средств журналисты посчитали несомненным достоинством картины, то прямые отсылки к той же классике вызвали неоднозначную реакцию. В редкой рецензии критики обходят стороной ленты «Таксист», «Король комедии» и «Бешеный бык». Наиболее явно о трибьюте свидетельствует участие в «Джокере» Роберта Де Ниро, который исполнил главные роли во всех вышеперечисленных фильмах. В связи с этим в Indiwire отмечают (разумеется, в шутку) что Скорсезе должен быть упомянут в титрах картины Филлипса как генеральный продюсер.

Любые отсылки рассчитаны на зрителей, интересующихся кинематографом, и цитирование в этом случае — скорее плюс, чем минус. Но, полагает Алонсо Дюральд из The Wrap, в «Джокере» оно чересчур явное, поскольку режиссёр недооценивает интеллектуальные способности аудитории.

© Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Невысокого мнения критики и об «оригинальной», самобытной части «Джокера». Особенно досталось сюжету: в числе прочего его ругают за отсутствие структуры и связи между событиями. Старший редактор Entertainment Weekly Леа Гринблатт предполагает, что столь странным способом режиссёр пытался передать спутанное, нелинейное мироощущение главного героя.

Критике, разумеется, подверглась интерпретация образа Джокера. И прежде всего — её режиссёрское видение. Так, эксперт журнала Time Стефани Захарек крайне негативно высказывается о работе Филлипса.

«Режиссёр Тодд Филлипс... виноват в этом (недостатках актёрской игры. — RT) как минимум отчасти, а вот за агрессивный и, возможно, безответственный общий идиотизм «Джокера» в ответе он и только он. При всём желании Филлипса убедить нас в том, что он представляет нашему вниманию фильм о пустоте нашей культуры, в действительности он лишь сам наглядно её демонстрирует», — пишет Захарек.

Николас Барбер (BBC) нашёл в «Джокере» признаки «истощения» супергеройской тематики. Журналист находит неубедительным персонажа в целом. «В сравнении с гением и садистом, известным по комиксам и экранным произведениям, главный герой этого фильма ведёт себя на удивление пассивно и не угрожающе. Бэтмен разделался бы с этим бедолагой, даже не помяв плаща», — пишет Барбер.

«Неспособность соответствовать представлениям о мужественности»

Впрочем, куда больше художественных особенностей фильма критиков возмутили идеи и ценности, которые, по мнению журналистов, лоббирует или просто затрагивает лента. Так, сотрудница The Daily Dot Гэвиа Бэйкер-Уайтлоу полагает: создатели фильма неявно, но поднимают болезненные темы — такие, как восприятие представителей ЛГБТ в обществе.

«Джокер» основательно погружается в тему злодеев с подразумеваемой квир-составляющей, — пишет критик. — В фильме на уровне подтекста проводятся связи между его психическим расстройством, жестокостью и неспособностью соответствовать традиционным представлениям о мужественности».

© Кадр из фильма «Джокер» (2019)

По мнению Бэйкер-Уайтлоу, с образом Джокера-Феникса связан ряд маячков, позволяющих идентифицировать человека нетрадиционной ориентации: герой наносит грим, словно макияж; у него близкие отношения с матерью, а фигуру отца заменяет образ красавца-комика Мюррея Франклина. Движения персонажа грациозны, худая фигура почти изящна, образ дополняют длинные волосы. Но, учитывая, что в конце Джокер становится суперзлодеем, фильм, в котором на первый взгляд нет персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации, в итоге получает «лёгкую гомофобную окраску», — уверена критик.

Гленн Кенни, автор сайта rogerebert.com, углядел в ленте намёк на расизм — хотя, отмечает он, у создателей не хватило смелости сделать фильм расистским (в начале фильма Флеку попадает от афроамериканцев, также он пытается завязать отношения с афроамериканкой — но безуспешно).

Наибольшую озабоченность в рядах критиков вызывает обилие в фильме сцен насилия. Так, Дэвид Эрлих считает, что Джокер может найти последователей по другую сторону экрана.

«Подобный взгляд на вещи позволяет Филлипсу занять позицию, якобы не связанную с политикой, и обратиться к тем, кто склонен считать Артура образцом для подражания, то есть — к одиноким и бесталанным белым мужчинам, которые тяготеют к ненавистническим идеологиям под воздействием атмосферы, нагнетаемой вокруг них озлобленными группами людей».

Леа Гринблатт делится аналогичным опасениями. По её мнению, авторам картины следовало бы задуматься о социальной ответственности.

«Индустрия развлечений существует не в вакууме, и фильм, которому есть, что сказать, и который раз за разом попадает в точку — говоря о скверности и скоротечности жизни, о человеческом равнодушии и о том, что, может быть, лучше спалить всё дотла — производит слишком тревожное и, честно говоря, пугающее впечатление при попытке сравнить его с реальным насилием, чуть ли не ежедневно совершаемым в Америке молодыми людьми вроде Артура Флека в исполнении Хоакина Феникса».

Гэвиа Бэйкер-Уайтлоу напоминает, что образ главного героя (вернее, злодея) скорее привлекателен. «Вызывает ли эта версия Джокера восхищение (а она его не вызывает) — неважно. Он изображён человеком, которому сопутствуют успех и дурная слава — то, к чему, как правило, стремятся убийцы-подражатели», — предупреждает автор.

© Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Критика избыточного насилия в фильме о Джокере особенно актуальна в связи с трагедией 20 июля 2012 года. Тогда в зале кинотеатра американского города Орора (штат Колорадо), где транслировался фильм о противнике Джокера Бэтмене «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», преступник привёл в действие дымовую шашку и начал стрелять по зрителям. 12 человек погибли, 70 получили ранения. По одной из распространённых (но не подтверждённых) тогда версий, убийца ассоциировал себя с Джокером.

В конце сентября 2019 года — незадолго до релиза фильма «Джокер» — семьи жертв стрельбы передали Warner Bros. коллективное письмо, в котором выразили опасения, что история может повториться, поскольку кинематографисты романтизировали образ злодея. Подписавшиеся не требовали отменить выход ленты в прокат, но призывали компанию противодействовать насилию, используя своё влияние. А именно — лоббировать реформу законов об оружии.

Ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия уже долгое время обсуждается в американском правительстве. Принять соответствующий законопроект будет непросто: право на владение оружием закреплено в Билле о правах — первом своде поправок к конституции США, который был принят в 1791 году. Против этой инициативы выступает влиятельное оружейное лобби. Однако в связи с учащением случаев массовых убийств в США многие граждане и некоторые политики активно выступают за ужесточение.

В ответ на обращение пострадавших Warner Bros. выпустила официальное заявление, где подчеркнула, что вымышленная история не может служить популяризации насилия в реальной жизни. «Ни у фильма, ни у его создателей, ни у киностудии нет цели превозносить этого персонажа как героя», — пояснили в компании.

Режиссёр картины Тодд Филлипс в беседе с журналистами Associated Press обратил внимание на то, что критике не подвергаются голливудские боевики, изобилующие сценами насилия. В качестве примера он привёл франшизу о наёмнике Джоне Уике с Киану Ривзом в главной роли, отметив, что при оценке этих фильмов зрители руководствуются другими стандартами.

Между стрельбой в колорадском кинотеатре и фильмом Кристофера Нолана нет никакой взаимосвязи, добавил постановщик. Он призвал поискать информацию о стрельбе в Ороре и убедиться, что у нападавшего был нервный срыв. «Это чудовищно, но между лентой и преступлением (стрельба в кинотеатре. — RT) нет взаимосвязи, кроме места преступления — кинотеатра», — резюмировал режиссёр.

Ещё одно заявление насчёт собственной картины Филлипс сделал после её демонстрации на Нью-Йоркском кинофестивале.

«Разве плохо показывать реальные последствия насилия? Разве плохо, что (в фильме. — RT) нет рисованного насилия, которое мы перестали воспринимать? Я был немного удивлён таким развитием ситуации — тем, что это решение считают безответственным. Думаю, сделать происходящее на экране настолько реалистичным и тем самым передать всю значимость проблемы — шаг как раз очень ответственный», — объяснил свою позицию постановщик.