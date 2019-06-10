Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
«Вы играете как преступник, усиленный наёмник, работающий в неряшливом подвале города», — рассказал Ривз.
Он также сообщил, что «ощущение ходьбы по улицам будущего действительно захватывает дух».
Отмечается, что игра позволит создавать и настраивать своих собственных персонажей, живущих в Night City.
Ранее сообщалось, что игра Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима, выйдет 8 ноября 2019 года.