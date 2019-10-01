Сильные женщины и мужчины-супергерои: какие сериалы смотреть в октябре

Осенний марафон сериалов продолжается громкими премьерами. В октябре зрители увидят киноадаптацию комиксов «Хранители» и экранизацию бестселлера Джона Грина «В поисках Аляски». Тему сильных женщин раскроют проекты «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в главной роли, «Бэтвумен» и сериал «Дылды», а тему мужчин со сверхспособностями — шпионский боевик «Тредстоун», действие которого происходит во вселенной фильмов о Джейсоне Борне, и история об очередном американском супермене «Воспитывая Диона». Размышления на тему близких отношений, в свою очередь, стоит искать в драмах «Современная любовь» и «Почти семья».

«Почти семья» (Almost Family). C 2 октября на Fox

Герой ленты, специалист по фертильности Леон Бекли (Тимоти Хаттон), помог многим женщинам забеременеть. Однако этичным применяемый им способ назвать нельзя: десятки детей были зачаты с использованием генетического материала Бекли, но сами женщины не имели об этом ни малейшего понятия. Но однажды грязную историю раскапывают журналисты...

У Бекли есть «официальная» дочь Джулия (Бриттани Сноу), которая отказывается от отца, когда его тайна становится достоянием общественности. В новых обстоятельствах Джулия начинает общаться с двумя своими новоиспечёнными сёстрами — Рокси (Эмили Осмент) и Эди (Мэгалин Эчиканвоке). Причём последняя когда-то была её лучшей подругой.

«Почти семья» снята по мотивам австралийского сериала «Сёстры», который после релиза на местном телевидении выходил на Netflix.

«Воспитывая Диона» (Raising Dion). С 4 октября на Netflix

Маленького Диона воспитывает мама: его отец, учёный, погиб во время научного эксперимента. Семью поддерживает друг семьи Пэт, тоже учёный.

Взрослые понимают, что Дион — особенный (ребёнок телепортируется, генерирует некую энергию, владеет телекинезом), но объяснить наличие этих способностей не могут. Единственная зацепка — недавнее появление в небе кометы. Оказывается, каждый, кто её видел, получил какой-нибудь дар. Теперь этим людям, в том числе Диону, приходится скрывать свои способности, поскольку за ними охотятся появляющиеся во время грозы неизвестные сущности.

«Бэтвумен» (Batwoman). С 6 октября на CW

После того как Бэтмен покинул Готэм, жить в городе стало ещё опаснее. Защиту мирным гражданам пытается предложить служба охраны Crow («Ворона»), однако после появления чудаковатой преступницы по имени Алиса (в честь героини книг Льюиса Кэрролла) становится очевидно: без помощи супергероя не обойтись. Роль супергероини решила примерить на себя Кэти Кейн.

В амплуа Бэтвумен Руби Роуз не раз появлялась в сериалах о других персонажах DC — «Стрела», «Флэш» и «Супергёрл».

История у Бэтвумен непростая: её создали ещё в 1950-х как возлюбленную Бэтмена, однако позже авторы решили отказаться от ряда персонажей. В их число попала и эта девушка. В 2006 году героиню вернули и переосмыслили в соответствии с современными тенденциями. Изменениям, в частности, подверглась её сексуальная ориентация.

7 октября сериал в русской озвучке начнёт выходить на «Кинопоиске».

«Дылды». С 7 октября на СТС

Название этой комедии перекликается с фильмом — претендентом на «Оскар» от России, однако полнометражная лента и сериал никак не связаны: действие в новом проекте СТС происходит в наши дни, с другими героями, а разыгрываются на экране большей частью лишь спортивные драмы.

Тренер по волейболу Михаил Ковалёв (Павел Деревянко) знаменит не просто неспортивным, а грубым поведением — в частности, он совсем не уважает женщин. Из-за этого его отстранили от работы с командой «Динамо» в российской высшей лиге.

Мать Ковалёва (Татьяна Орлова) — тоже известный тренер — предлагает герою сделку: чтобы она решила проблему в федерации волейбола, он должен подготовить команду из небольшого городка. Хуже всего для героя Деревянко то, что его новые подопечные — женщины. Тренеру придётся найти с ними общий язык, а заодно изменить свои взгляды на жизнь.

Телевизионная премьера сериала «Дылды» состоится 7 октября. Однако он уже доступен на онлайн-сервисе more.tv.

«Тредстоун» (Treadstone). С 15 октября на USA Network

«Тредстоун» — организация настолько секретная, что даже её агенты не догадываются о своём присутствии в рядах сотрудников. Способности этих людей, приобретённые в ходе тренировок по специальной программе ЦРУ, пока «спят». Однако совсем скоро их разбудит приказ выдвигаться на задание, которое по силам только профессиональным убийцам.

Действие сериала происходит во вселенной фильмов о Джейсоне Борне. Он, как и герои новой ленты, является агентом ЦРУ и тоже поначалу не знает о своём прошлом из-за амнезии.

«Современная любовь» (Modern Love). С 18 октября на Amazon Prime Video

В 2004 году газета The New York Times запустила колонку под названием «Современная любовь», в которой публиковались написанные читателями издания истории о чувствах и отношениях. За пятнадцать лет редактор Дэниэл Джонс собрал множество больших и маленьких рассказов о любви во всех её проявлениях.

В минувшем сентябре некоторые истории вышли отдельной книгой, однако восемь избранных рассказов ещё раньше стали основой для мини-сериала. Герои этих новелл на разных этапах взаимоотношений стараются справиться с проблемами и честно рассказать о своих чувствах. «Это любовь. Она лучше всего. И она прекрасна — иногда», — говорят создатели устами персонажей.

«В поисках Аляски» (Looking for Alaska). С 19 октября на HULU

Майлз Холтер так сильно интересуется философией, что с радостью следует абстрактным высказываниям великих людей. Вот и предсмертные слова классика французской литературы Рабле вдохновили юношу в 16 лет съехать от родителей и перевестись в новую школу.

Этот эксперимент оказался на удивление удачным: в новом месте герой нашёл друзей и любовь по имени Аляска. Подростки вместе исследовали окружающий мир, дискутировали о вечном и (по всем правилам юношеского максимализма) считали себя непобедимыми. Однако счастье Майлза оборвалось, когда Аляска трагически исчезла из его жизни.

Фильм основан на одноимённом бестселлере автора романа «Виноваты звёзды» Джона Грина. На русском языке мини-сериал будет доступен на more.tv с 19 октября.

«Хранители» (Watchmen). С 20 октября на HBO

Произведения влиятельного британского писателя и сценариста Алана Мура по-прежнему очень востребованы: сериал от HBO станет третьей экранизацией комиксов «Хранители». Даже те, кто не интересуется графическими новеллами, знакомы с творчеством Мура по киноадаптациям «V — значит вендетта» и «Лига выдающихся джентльменов».

Хотя события сериала разворачиваются позднее, чем в фильме 2009 года, новая лента станет не сиквелом, а спин-офф. Из знакомых киноманам персонажей на экране появятся Доктор Манхэттен, Шёлковый Призрак и Озимандия.

В альтернативной реальности наших дней США управляет избранный ещё в прошлом веке президент Роберт Редфорд. Интернета на континенте нет. Супергерои в масках (Хранители) оказываются вне закона и начинают охоту на представителей официальной власти — полицейских, которым теперь тоже приходится скрывать свои лица.

«Екатерина Великая» (Catherine the Great). С 21 октября на HBO

Самая влиятельная женщина на троне Российской империи — Екатерина II — известна не только смелыми реформами, продолжившими начинания Петра I. Отношения императрицы с приближёнными позволяли строить карьеру при дворе за счёт личных связей, и примером тому стал успех её фаворитов. В новом сериале от HBO речь пойдёт о периоде правления Екатерины II, совпавшим со временем покровительства князю Потёмкину.

Исполнительница главной роли Хелен Миррен не раз играла женщин-монархов: она воплощала на экране образы королев Цезонии, Шарлотты, Елизаветы I и Елизаветы II. Интересно, что сама актриса наполовину русская (её отец — потомок дворян, эмигрировавших из России после революции 1917 года). В 2003 году Миррен была удостоена титула дамы Британской империи.