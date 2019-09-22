«Как в конце октября»: синоптики прогнозируют отрицательные ночные температуры в Москве и области

На предстоящей неделе в Москве и области ожидается ясная погода без существенных осадков, но температура будет на 5 °C ниже нормы, рассказали RT в Гидрометцентре. Синоптики отметили, что ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки не только в Подмосковье, но и в столице. Специалисты отмечают, что такая погода не свойственна концу сентября и больше соответствует последним дням октября. Вместе с тем, отмечают синоптики, начавшийся на днях сильный ветер стихнет, что сделает пребывание на улице более комфортным, чем сейчас.

Погода в столичном регионе на предстоящей неделе будет ясной — синоптики не прогнозируют выпадения существенных осадков. Об этом RT рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

«Существенных осадков не ожидается и погода будет ясной... Будет штилевой ветер в понедельник, возможны порывы до 18 м/c, а дальше уже — максимум 3—5 м/с», — сообщил синоптик.

Вместе с тем он отметил, что температурный режим в конце сентября не порадует ни москвичей, ни жителей Подмосковья. Ожидается, что температура воздуха будет ниже нормы примерно на 4—5 °C.

«Ночью будет охлаждение воздуха, и впервые мы прогнозируем, что температура может понижаться ниже нулевой отметки не только в области, но и в Москве», — рассказал Вильфанд.

По данным специалистов, начиная с ночи на вторник и в течение всей рабочей недели до пятницы включительно ночная температура будет колебаться в диапазоне -1.. +1 °C непосредственно в Москве.

«Столбик термометра днём будет стремиться к отметке +10 °C, но всё-таки его не достигнет. Максимальные значения температуры +7...+9 °C. Это прохладная погода. Хочу предупредить, что утром, когда все собираются на работу, температурный фон будет невысоким — +3...+6 °C», — отметил Вильфанд.

Синоптик также рассказал о других погодных характеристиках предстоящей недели. По его словам, с точки зрения изменения атмосферного давления предстоящая неделя будет спокойной.

«После того, как циклон стремительно ворвался на европейскую территорию России, он уже завтра отойдёт на восток, в Поволжье. В Москве давление повысится, и в течение практически всей недели будет однородный режим погоды, давление будет на уровне, близком к обычным значениям, начиная со среды даже выше на 2—3 мм ртутного столба», — рассказал Вильфанд.

РИА Новости

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В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT уточнила, что определяющий сейчас погоду циклон будет отступать на юго-восток, открыв «широкую дорогу» арктическому воздуху.

«Хотя количество осадков будет уменьшаться в течение недели, но давление будет низким», — рассказала она.

По её словам, температурный режим в столице будет примерно на 4 °C ниже климатической нормы, что не свойственно концу сентября. Синоптик отмечает, что такие показатели более характерны для конца октября. Вместе с тем она уточнила, что начавшийся на днях сильный ветер будет стихать.

«Кажется, что на улице значительно холоднее, но когда ветер стихнет, погода будет более комфортной, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном», — подчеркнула Позднякова.

Отметим, что накануне в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков (предупреждение Гидрометцентра действовало с 1:00 21 сентября до 7:00 22 сентября). При этом ближе к вечеру субботы МЧС провело массовую рассылку СМС-сообщений, в которых сообщалось об усилении ветра днём в воскресенье до 17—22 м/с. Также в отдельных районах ожидался дождь и мокрый снег.

Начало отопительного сезона

На минувшей неделе стало известно, что из-за наметившихся погодных тенденций отопление в социальные учреждения Москвы дадут раньше графика. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.

Он напомнил, что в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится ниже восьми градусов.

«Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам», — цитирует Бирюкова ТАСС.

РИА Новости

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Заммэра уточнил, что соответствующее решение принято «в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы».

После социальных организаций по установленному графику тепло постепенно начнёт поступать в жилые дома, административные и промышленные здания, уточняет агентство со ссылкой на единую городскую теплоснабжающую организацию «МОЭК».

По данным компании, к утру воскресенья, 22 сентября, отопление было подано почти в 2,9 тыс. социальных объектов Москвы.

По состоянию на 8.00 воскресенья тепло подано в 2877 объекта социальной сферы. В том числе 1172 здания школ, 965 - детских садов, 560 - больниц и 156 - поликлиник. Работы по подключению продолжаются.#моэк#отопление — ПАО «МОЭК» (@paomoek) September 22, 2019

«По состоянию на 08:00 воскресенья тепло подано в 2877 объекта социальной сферы. В том числе 1172 здания школ, 965 детских садов, 560 больниц и 156 поликлиник. Работы по подключению продолжаются», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте организации.

Добавим, что в 2018 году отопительный сезон в столице начался 25 сентября.