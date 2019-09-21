В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и области в ночь на 22 сентября объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, предупреждение действует с 1:00 до 7:00 22 сентября.

Кроме того, в регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. По данным метеорологов, сильный ветер в Москве и области будет наблюдаться с 21:00 21 сентября до 21:00 23 сентября.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил о досрочном включении отопления в социальных учреждениях Москвы из-за холодной погоды.

Также, как информировало агентство URA.RU, спасатели рассказали о последствиях шквалистого ветра на юге Тюменской области.