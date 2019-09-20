Спасатели рассказали о последствиях шквалистого ветра в Тюменской области
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«Повреждена крыша школы №27 Тюмени, сорвало листы с кровли двух жилых домов в Абатском и Тюменском районах», — заявили в ведомстве.
Зафиксировано падение деревьев, рекламных щитов, мачт освещения, дорожных знаков.
Как рассказали в пресс-службе администрации Тюмени, ночью на уборку вышли 164 рабочих и 150 единиц дорожной техники.
По информации тобольской администрации, сломано несколько плохо закреплённых конструкций и три дерева, перевёрнута остановка.
Ранее «Реальное время» сообщало о последствиях сильного ветра в Башкирии.