Спасатели рассказали о последствиях сильного ветра в Башкирии
- Уфа. Башкирия / © Вадим Брайдов
- РИА Новости
Зарегистрировано повреждение кровель в 14 муниципальных образованиях, 18 населённых пунктах. Повреждены кровли двух частных и трёх многоквартирных домов и 18 социально-значимых объектов. Общая площадь — 2074 кв. м.
Также зафиксировано 96 случаев падения деревьев и 19 рекламных щитов, повреждены девять автомобилей и две остановки общественного транспорта.
Из данных «Башкирэнэрго» следует, что электроснабжение было отключено в 158 населённых пунктах. К настоящему времени соединение восстановлено.
Пострадавших нет.
16 сентября сообщалось об усилении ветра до 20 м/с в Башкирии.
URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявили штормовое предупреждение.