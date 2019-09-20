Спасатели рассказали о последствиях сильного ветра в Башкирии

Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Башкирии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Зарегистрировано повреждение кровель в 14 муниципальных образованиях, 18 населённых пунктах. Повреждены кровли двух частных и трёх многоквартирных домов и 18 социально-значимых объектов. Общая площадь — 2074 кв. м.

Также зафиксировано 96 случаев падения деревьев и 19 рекламных щитов, повреждены девять автомобилей и две остановки общественного транспорта.

Из данных «Башкирэнэрго» следует, что электроснабжение было отключено в 158 населённых пунктах. К настоящему времени соединение восстановлено.

Пострадавших нет.

16 сентября сообщалось об усилении ветра до 20 м/с в Башкирии.

URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявили штормовое предупреждение.