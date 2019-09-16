Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Башкирии

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Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Башкирии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Башкирии
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Согласно прогнозу управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20:00 16 сентября до 20:00 17 сентября будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 8—13 м/с, порывы до 15—20 м/с.

При усилении ветра рекомендуется не покидать здания. Нежелательно прятаться у домов, деревьев, на остановках.

Также стало известно, что в Самарской области с 19:00 16 сентября до 19:00 17 сентября возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7—12 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с. Об этом сообщает kp.ru.

Областное ГУ МЧС России советует автомобилистам поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Им также рекомендуется проявлять внимательность на дорогах.

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