Синоптики рассказали о метеорологической осени в Москве

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, чего ждать от погоды в Москве в ближайшую неделю.

«Сегодняшний день у нас заключительный в череде дней бабьего лета. Мы пережили два таких лета — молодое и классическое, по неделе на каждое. Теперь же с северо-запада на нас надвигается гигантский циклон-«паук», он уже атаковал северную столицу, в Петербурге сегодня в зоне холодного фронта прошли достаточно интенсивные ливни. Теперь эта армада медленно, но верно смещается в сторону центральной России и столичного региона. Холодный фронт доберётся до нас уже в ночь на 14 сентября, поэтому погода испортится, пойдут дожди. Завтра днём мы окажемся в тыловой части и температура рухнет практически на десять градусов. Днём 14 сентября будет +15…+17 °С», — сказал он.

По словам Тишковца, температурные показатели говорят о том, что столица «сваливается в глубокую осень».

«В воскресенье ожидается +13…+15 °С. В понедельник, вторник и среду будут идти дожди и температура понизится, достигнет своего дна к середине и концу недели, когда ночью будет +3…+8 °С, а днём около +10…+15 °С. А это даже холоднее, чем положено по норме. Сегодня мы закрываем метеорологическое лето и вступаем в осень», — считает синоптик.

Он также отметил, что после 27 сентября в Москву может прийти антициклон и будет третья волна бабьего лета.

«Но она уже более скромная, речь идёт максимум о +12…+15 °С днём, это пока предварительно. Но самая главная новость в том, что с завтрашнего дня мы вступаем в самую настоящую осень», — заключил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что антициклон покидает центральные регионы России и уже в конце недели ожидается резкое похолодание.