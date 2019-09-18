В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на четверг, 19 сентября, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В период обильных осадков без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта», — рекомендуют в ведомстве.

Владельцев частных домов призвали приготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы.

Пешеходы должны соблюдать осторожность при переходе через дорогу, автомобилисты — скоростной режим и дистанцию.

Также стало известно, что ночью и утром 19 сентября местами в Волгоградской области ожидаются порывы ветра до 20-25 м/с. Об этом информирует Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Спасатели напомнили о риске нахождения под деревьями, рекламными щитами и слабо укреплёнными конструкциями.

Ранее синоптики предупредили об усилении ветра до 24 м/с в Оренбургской области.

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