Синоптики предупредили об усилении ветра до 24 м/с в Оренбургской области

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области, сообщает RIA56.

По прогнозу Приволжского УГМС, среда, 18 сентября, будет облачной с прояснениями. В некоторых районах возможны небольшие или умеренные дожди.

Скорость юго-западного ветра составит от 6 до 11 м/с, ожидаются порывы до 12—17 м/с.

Обильные осадки прогнозируются в ночное время, порывы ветра усилятся до 19—24 м/с.

Также стало известно, что в Кирове порывы ветра могут достигать 15 м/с, в целом ветер будет юго-западным со скоростью 5—10 м/с. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее спасатели предупредили о заморозках в Псковской области.