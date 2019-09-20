Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Российские синоптики сделали прогноз на грядущий отопительный сезон с октября по март 2019—2020 годов.

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Отмечается, что оправдываемость прогнозов Росгидромета относительно температуры в холодное время года за последние 19 лет была в пределах 58—81%.

Ранее Newinform со ссылкой на спасателей сообщал об ухудшении погоды в Ленинградской области.