Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

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Российские синоптики сделали прогноз на грядущий отопительный сезон с октября по март 2019—2020 годов.
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
  • РИА Новости

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Отмечается, что оправдываемость прогнозов Росгидромета относительно температуры в холодное время года за последние 19 лет была в пределах 58—81%.

Ранее Newinform со ссылкой на спасателей сообщал об ухудшении погоды в Ленинградской области.

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