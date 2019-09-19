Спасатели предупредили о мокром снеге в Ленобласти
- РИА Новости
В пятницу, 20 сентября, ожидаются осадки в виде дождя, которые будут сопровождаться мокрым снегом.
В ночь на пятницу температура воздуха составит до -3 °С.
Также стало известно, что 20 сентября и ночью 21 сентября в Томской области возможны дожди, грозы, град, по северу местами сильные дожди, усиление ветра до 15—20 м/с, местами порывы до 25—27 м/с. Об этом сообщает kp.ru.
В МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, аварий на объектах ТЭК, а также о нарушениях в работе транспорта.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.