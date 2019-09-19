Спасатели предупредили о мокром снеге в Ленобласти

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ленинградской области, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о мокром снеге в Ленобласти
  • РИА Новости

В пятницу, 20 сентября, ожидаются осадки в виде дождя, которые будут сопровождаться мокрым снегом.

В ночь на пятницу температура воздуха составит до -3 °С.

Также стало известно, что 20 сентября и ночью 21 сентября в Томской области возможны дожди, грозы, град, по северу местами сильные дожди, усиление ветра до 15—20 м/с, местами порывы до 25—27 м/с. Об этом сообщает kp.ru.

В МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, аварий на объектах ТЭК, а также о нарушениях в работе транспорта.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.

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