Спасатели предупредили о мокром снеге в Ленобласти

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ленинградской области, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В пятницу, 20 сентября, ожидаются осадки в виде дождя, которые будут сопровождаться мокрым снегом.

В ночь на пятницу температура воздуха составит до -3 °С.

Также стало известно, что 20 сентября и ночью 21 сентября в Томской области возможны дожди, грозы, град, по северу местами сильные дожди, усиление ветра до 15—20 м/с, местами порывы до 25—27 м/с. Об этом сообщает kp.ru.

В МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, аварий на объектах ТЭК, а также о нарушениях в работе транспорта.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.