Эксперт оценил влияние резких перепадов атмосферного давления на здоровье

Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU оценил влияние резких перепадов атмосферного давления и температур на здоровье.

«Плохо то, что очень сильно в последнее время качается атмосферное давление. И из-за этого у людей приличные проблемы с артериальным давлением», — сказал он.

По его словам, резкие перепады температур негативно сказываются на иммунной системе.

Как пояснил Щепеляев, возникает иммунодепрессия — люди чаще болеют ОРВИ и другими вирусными заболеваниями.

«Также на фоне перепадов чаще будут проявляться бактериальные инфекции и протекать менее стандартно», — добавил он.

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