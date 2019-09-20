Эксперт оценил влияние резких перепадов атмосферного давления на здоровье

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Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU оценил влияние резких перепадов атмосферного давления и температур на здоровье.
Эксперт оценил влияние резких перепадов атмосферного давления на здоровье
  • РИА Новости

«Плохо то, что очень сильно в последнее время качается атмосферное давление. И из-за этого у людей приличные проблемы с артериальным давлением», — сказал он.

По его словам, резкие перепады температур негативно сказываются на иммунной системе.

Как пояснил Щепеляев, возникает иммунодепрессия — люди чаще болеют ОРВИ и другими вирусными заболеваниями.

«Также на фоне перепадов чаще будут проявляться бактериальные инфекции и протекать менее стандартно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.

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